從「最美的風景是人」到「亞洲最聰明的人在台灣」....讓外商都想來台投資的3個關鍵定位

2019-04-10 09:52 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



「我們公司一定會進入大陸市場，這是我布局的一部分，但從長期而言，我們的重心會放在中國以外，這才是真正可以大顯身手的地方。」

我和一位新創企業家交談，他的願景似乎充滿矛盾。我問他中國市場對他的意義為何？他說會影響企業估值，因為這代表大聯盟，唯有在大聯盟待過才能證明自己的身價，就像陳偉殷。但今天中國大陸市場已到了一個新境界，不論參與者、商業模式和整體狀況都高度競爭、難以捉摸。如果要成功，必須將規模不斷做大，從長期來說不一定是最佳選擇。

我思考他講的話，似乎有些道理。今天麥當勞和肯德基在大陸的經營權都已賣給本土基金；這另一方面，中國互聯網巨頭實力不斷壯大，走向「線上加線下」（O2O）模式，連大潤發都不得不賣給阿里巴巴。

但話說回來，在其他市場如日本和東南亞，文化和語言不同，要成功也不容易。這位企業家的思維，反映了很多台商的心聲：對中國大陸既期待又怕受傷害。

最近台灣最大民營商業銀行中國信託商銀深圳分行開幕，是其第4家大陸分行。總經理表示，在大陸不過7年，光是前三分行總資產就已破新台幣千億元，超越東南亞20年的耕耘。這說明了什麼？如果你是行業頂尖好手，在中國市場還是可以取得成功，因為餅太大。

無論如何，中美貿易大戰直接造成的一個結果就是：全球企業快速撤離中國大陸，特別是科技業，但也包括傳統製造業和服務業。經濟部長上週表示，總投資金額將破千億，帶動本勞就業人數破萬人，預期有「伺服器」、「網通設備」、「自行車」、「汽車零組件」、「車用電子」等5個產業鏈能完整搬回來，可奠定「台灣20年發展的基礎」。

其實不只台商，外商也正大舉投資台灣，最近谷歌宣布將進駐新北市，預期創造2,000個工作機會。

可以確定的是，最近來台的外國人真的比較多。我經常在各大飯店開會，令我印象深刻的是，操東南亞語言的人增加不少，大部分是觀光客。

我問一位在上海居住多年的朋友，有沒有感覺台灣人減少中，他說完全沒有，而且一直在增加，大部分是年輕人，都是這幾年搬過來，尋找新機會。

我們得到了什麼圖像？這是一個大變動的時代，也是資源大流通的時代，人才、技術、資金都在尋找下一個棲息的地方。台灣有很好的條件，但不能保證我們就是明日贏家。

清明假期期間，我到越南去渡假，上次去是10年前，感覺非常不一樣。當年就像中國大陸1992年開放初期，一切都很粗獷，但現在越南好比大陸2000年後，整體超高速發展。越南地理位置適中，人口平均年齡只有30歲，再加上為CPTPP和RCEP會員國，順理成章成為中美貿易大戰下最大受惠者。

全世界國家為了爭取外商投資，必須有清楚的「定位」。越南直接浮現在我腦海的關鍵字，包括「製造」和「旅遊」。上週我在越南中部一個歷史古城裡逛，看到許多歐美人士，很少中國人，在台灣沒有見過類似的景象，這讓我感受到越南的第3個賣點：「文化」。

Google上月發表Google智慧台灣2019年度計畫，Google裝置與服務資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh，左）親自出席。聯合報系資料照 分享 facebook

台灣的定位是什麼？我認為有2個：「智慧」和「旅遊」。智慧是台灣最重要的強項，外商如微軟、谷歌、亞馬遜到台灣來投資，並非像在中國大陸或越南從事低成本勞力製造，而是希望利用台灣優秀人才，發展成為亞太研發中心，這才是台灣的未來。光一家谷歌來沒什麼了不起，但如果4、5家都進駐，那台灣就有可能成為名副其實的「亞洲矽谷」。

任何國家想發展「智慧城市」，要有足夠多智慧的「人」，也就是優秀的人才。以往我們喜歡強調「台灣最美的風景是人」，未來應改成「亞洲最聰明的人在台灣」。矽谷和舊金山之所以卓越，也是因為人才匯集，柏克萊和史丹佛大學扮演很重要的角色。

亞馬遜去年選擇第二總部，全美20座城市參與競逐，最終華盛頓首府和紐約市脫穎而出，但紐約因為不願給亞馬遜太好的條件（像威斯康辛州給郭台銘一樣），後來還是出局。威斯康辛是典型黑手產業的州，但絕不是智慧中心，這將是鴻海面臨的挑戰。

一個城市要照顧中下階層，維護公平正義，還是要為智慧高端人士創造最好的生活條件？這是很困難的決定。舊金山這幾年最為人詬病的是：連中階層人士都買不起房子，只能搬到很遠的地方。

去過越南以後，我覺得台灣除了「旅遊」之外，應再加上「生活」這個賣點。台灣是全球最宜居的地方，物價水平合理，人民友善，講中文，靠近中國大陸，也面向國際，但整體比香港要舒適很多。台灣應學習新加坡，讓更多全世界優秀的人才，能夠在台灣生活、在台灣工作。

許多人現在願意忍受超高房價和狹小空間，在香港生活，主要是因為那裡的工作環境。隨著「大灣區」逐漸成形，香港被深圳取代的危機日益加深，然而香港除了金融以外缺乏具有代表性的產業，未來台灣的機會是邀請全世界一流的科技和非金融多國籍企業，以台灣作為「大中華總部」。

一個智慧的台灣絕對無法自絕於中國大陸之外。下一任的台灣領導人，其責任將是打造一個smarter and happier Taiwan, a Taiwan beyond Taiwan！

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