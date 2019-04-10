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群益證城市之旅 邀偏鄉學童一窺吉卜力動畫奧妙

2019-04-10 08:46經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

群益金融集團4月9日於中正紀念堂進行城市閱讀之旅，由群益金鼎證券董事長王濬智（中...
群益金融集團4月9日於中正紀念堂進行城市閱讀之旅，由群益金鼎證券董事長王濬智（中）邀請新北市約200名偏鄉國小學童參觀吉卜力動畫手稿展，並贈送閱讀好禮，與兩校師生共同合影。圖／群益金鼎證券提供
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群益金鼎證券舉辦「群益愛閱讀」公益活動，4月9日邀請新北市共計約200名國小學童走出偏鄉，來到中正紀念堂進行城市閱讀之旅，參觀吉卜力動畫手稿展，讓孩童近距離感受世界知名動畫的手稿作品，一窺龍貓等知名動畫的創作過程。

群益金鼎證券長期關注偏鄉小學孩童閱讀素養的提升，此次選定吉卜力動畫手稿展作為城市之旅的主題，主要希望能增加孩童對動畫創作過程的認識。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，吉卜力的動畫作品描繪人性的善良與溫暖，情節充滿想像力，靈活生動的角色，總是能吸引不分年紀的大小朋友，是他自己非常喜歡的創作系列。

這次能配合全球巡迴展，邀請新北市大成及龜山兩所偏鄉國小學童來參觀，希望能給予偏鄉學童更多關懷與文化刺激。

群益金鼎證券今年已經是連續第六年舉辦「群益愛閱讀」公益活動，每年舉辦城市閱讀之旅、志工入校伴讀，除了提供學校經費外，更是親身付諸行動的陪伴孩童閱讀、體驗城市之旅，這次特別選擇參觀世界知名動畫手稿展，讓小學生得以近距離了解知名的龍貓，神隱少女等動畫，是如何從手繪的原稿，透過動畫團隊合力創作出來的。

學童從兩位大師高畑勲、宮崎駿的手稿中，可以學習到如何以簡單的故事道出事物本質，更可以簡單而真誠的傳遞正能量給身旁的人。

這次近1,400幅真跡手稿，學童看的目不轉睛，對喜歡繪畫的學童來說有如寶山。除了全面了解吉卜力從平面到動畫的創作過程外，場內各處巧妙設計與互動裝置，讓學童們不僅有得看，更有得玩樂與拍照。

群益每年精心構思城市之旅，希望學童能親自印證書本裡學習到的知識，更能親身感受城市的文化洗禮。希望為下一代的教育盡一份力，同時鼓勵學童未來也能以一己之力為做出社會貢獻，即使處於文化或經濟弱勢，只要努力學習，勇於挑戰，就能闖出屬於自己的一片天。

群益金融集團4月9日於中正紀念堂進行城市閱讀之旅，群益金鼎證券董事長王濬智（中）...
群益金融集團4月9日於中正紀念堂進行城市閱讀之旅，群益金鼎證券董事長王濬智（中）捐贈偏鄉國小閱讀經費，與新北市大成國小校長江百川（右二）、龜山國小校長李正琳（左二）及兩校家長會長共同合影。 圖／群益金鼎證券提供
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