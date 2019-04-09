日月千禧酒店喜迎母親節 首度舉辦母女聯展

2019-04-09 21:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



迎接母親節到來，台中日月千禧酒店即日起至6月30日止，特別邀請國內知名母女檔畫家申學彥、宋孜穎，舉辦「蘊育∞樂園」母女聯展，希望以畫作中母女溫馨的情感流動，以及畫面題材與色調溫暖的鋪陳，營造佳節氣氛。

24樓極炙牛排館也端出母親節饗宴套餐，除了提供龍蝦前菜，還有海鮮及澳洲、美國、日本頂級極黑和牛等排餐，以燕窩、谷關魚子醬、雪耳等備受女性青睞的食材入菜，供媽媽挑選。

另外，1樓旅覓酒吧則獻出由點心坊副主廚徐紹桓精心設計的「女王的皇冠」母親節蛋糕，維妙維肖的皇冠外型、酸甜中帶有果香且層次豐富的口味，讓媽媽擁有女王等級的味蕾享受。

日月千禧酒店副總經理許瑄芷表示，一年一度的母親節，子女們為了向媽咪表達心意，無不絞盡腦汁；日月千禧第12次的藝術亮點藝文展覽，也特別以母女聯展作為主題，請到活躍於中部畫壇的申學彥、宋孜穎母女，聯手展出27幅畫作。

其中，一幅壓克力畫「禮物」，是由兩位女性藝術家為此次展覽特別創作。畫面中，媽媽欣賞花卉後畫下的花語，女兒觀察小生物後繪製的符號巧妙交融，就像是送給彼此的禮物，不僅傳遞母女情感，更象徵永不止息的愛。

媽媽申學彥曾榮獲台中縣美展國畫類第一名、台灣省公教美展國畫類第一名、教育部文藝創作獎第三名等殊榮，專精於油畫、水彩，主要以花卉作為創作主題。

她在賞花的同時，常常一併紀錄下繁花的繽紛燦爛，而在沉澱醞釀後，朵朵的花朵化為生活中的點滴，美好的記憶躍動在畫布上，且畫風優雅精緻，展現出女性特有的細膩心思。

女兒宋孜穎為彰化師範大學碩士，曾榮獲彰化新人獎水彩類第二名、油畫類第三名、台灣美術新貌展平面創作入選等佳績，從小看媽媽作畫，進而對藝術產生濃厚的興趣。

宋孜穎在題材的選擇上，以灰塵、花粉、細胞等微小生物為主，在台中創立「好時光藝術工作室」後，偶然間將紙膠帶變為顏料，利用剪、貼、黏等拼貼技巧進行紙膠帶肖像畫速寫，並獲得邀請出版書籍「新手也OK的紙膠帶活用術」。