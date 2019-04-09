瞄準新北工業區 安信建經主推「一條龍服務」

2019-04-09 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



信義房屋（9940）旗下安信建經，近年推出「全案管理」服務，專攻雙北地區、所有權人單純的土地資產活化管理，以提供設計、興建到銷售的「一條龍服務」，今年更瞄準新北工業區翻新與改建的需求，先行鎖定三重「崁頂工業區」深耕，未來3年內「全案管理」營收佔比盼能達50%。

安信建經是由信義房屋持股55%、台新金控持30%、義美持10%、華新麗華持5%所合資成立的公司，並在履約保證市場即專案管理上耕耘多年，近年信義投入集團各事業體的資源，整合出為地主快速開發資產的「全案管理」服務。

「全案管理」主要提供資產開發過程中，包括稅務規劃、資金統籌、建築設計、營建管理、銷售、物管等統包服務，並收取總銷5~10%的顧問管理費用。

安信建經總經理張峰榮表示，全案管理原先著眼於住宅市場的改建，而後發現傳產企業主包括金屬、電線電纜、工具機等製造業，面臨土地活化上也有強烈需求，因此今年策略將瞄準新北市三重與新莊一帶工業區，並積極舉辦說明會。

此外，由於政府陸續推出工業區立體化、危老建築及都更獎勵、傳產工業用地活化等目標規劃，需求也持續增加。安信建經今年度已承接「全案管理」個案達3件，預計2020年將累計至10件，以各案總銷約5~10億元計算，承作案量總銷至明年，將可上看100億元。

目前安信建經營收佔比上，履約保證佔30%，專案管理佔50%，全案管理的一條龍服務約2成。張峰榮指出，安信建經理想承接的個案，約總銷10至15億元的規模，以每年3至5件的案件穩定成長，期待3年內，全案管理的業務營收能提高到50%。