長榮航與桃空職工 17日將進行第三次調解

2019-04-09 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮航空9日與桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)因工時、薪資福利、管理事項改善等12項訴求進行勞資爭議調解，其中有6項與薪資福利相關，5項與公司管理權相關，1項為違約罰則，雖然長榮航空於此次調解會中，已具體針對改善桃空職工認為較辛勞航班、提高日支費(外站津貼)、調整懲戒申覆制度、增加勞工董事等議題，準備多項對案與桃空職工進行討論，但雙方經過四個多小時的協調仍未達成共識，因此將會由桃園市勞動局於4月17日進行第三次調解。

長榮航空今（9）日指出，空服員派遣均符合民用航空法、航空器飛航作業管理規則（AOR）、勞動基準法等相關規範，每月平均飛時為75小時，每月平均工時(包含飛時、外站休時、公司待命、上課受訓等時數均計入)則為120小時，遠低於每30天不得超過230小時的法規上限，然而部分區域航線的航班，偶因突發事件如天候、軍演、機場流量管制、機械故障…等因素超時，但占比僅所有航班一年總飛航班次的0.1%~0.3%，機率極低。

即便如此。長榮航空仍然積極思考如何杜絕單一航班超時的發生，因此針對幾條較易遇到突發事件的航班，視其個別狀況予以優化派遣，超時次數已經逐年降低。

桃空職工認為較為辛勞的桃園-金邊航班，今年3月已開始試行改採「專飛方式」派遣，即空服員連續一個月只飛桃園-金邊航線，此方案為一個月內只要上班10天，其餘20天可以休假，或可以再自行申請搭配歐、美長程航班、區域過夜班，此派遣方式吸引空服員踴躍報名，原每月只需要18人，但是報名者卻超過200名，報名人數超過需求的10倍。

日支費平均每餐NT$1600~2000已優於一般國際行情，針對桃空職工提出比照華航日支費每小時5美金訴求，長榮航空再次強調，兩家公司日支費計算原則、外站飯店(早餐)及外站停留時間皆不同，且相較於業界提供給空服員停留外站的餐費、雜費，已優於一般國際行情，換算下來空服員平均每頓餐費約NT$1,600~2,000，每月平均支領超過NT$20,000，是否不敷使用可受公評，如果有日支費不足夠補貼其用餐的航點，長榮航空也願意和桃空職工個別討論。

相對於有些國際航空公司當天來回航班不提供日支費，有用餐需求的航點則依當地物價水準提供日支費，或是美籍航空公司現行日支費平均2至2.8美元的水準，長榮航空提供給空服員的日支費已優於一般國際行情。

另外，在華航機師罷工事件的討論中，諸多勞動學者都認同工會訴求會員差別待遇不能凌駕飛航安全。桃空職工堅持禁搭便車，要求工會會員的差異化，長榮航空對此實難認同。長榮航空認為每一趟完美的航程，無論是飛航安全、服務品質，都需要全體從業人員齊心努力、合作才能完成。

桃空職工提出強化飛安訴求及疲勞控管，卻又訴求此一條件需因工會成員身分與否而給予，不僅訴求彼此矛盾讓公司難以接受，且差別待遇的結果，更違背「客艙資源管理CRM」原則，不但機上服務有打折的疑慮，更直接埋下危害飛航安全的潛在危機，長榮航空無法認同差別待遇，更堅持捍衛飛安絕不妥協的鐵律。