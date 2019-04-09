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母親節蛋糕商機 這家新飯店首次參戰

2019-04-09 17:13經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

一年一度母親節前夕來臨，各家飯店主廚無不摩拳擦掌、推陳出新，連年展現各式各樣創意造型及口味蛋糕，準備攻占民眾的味蕾及荷包。

台北士林萬麗酒店於2019年正式加入母親節蛋糕戰局，推出「莓麗佳人」母親節蛋糕，每個NT$980，即日起至5月10日接受預訂。於4月30日前預訂，可再享早鳥訂購九折優惠。

以三種莓果類作為發想主軸，並以內餡交疊的形式包覆呈現，象徵著與媽媽們層層累積的愛與幸福，搭配上粉嫩淡雅色系大理石紋精緻淋面外觀，呼應著萬麗的設計風格，簡約不失典雅。

首次加入母親節蛋糕戰局的台北士林萬麗酒店，推出「莓麗佳人」母親節蛋糕，甜點主廚特選日本藏王奶油乳酪，其富有濃厚奶香及甘醇新鮮的口感，並結合草莓、覆盆子以及黑醋栗等三種莓果類作為整體綜合莓果幕斯糕體基底。

底層先以富有紮實口感的費南雪、鋪上薄薄一層玉米脆片碎增添口感後，接著依序堆疊上主廚手工製作的草莓覆盆子果泥以及70%苦甜巧克力奶醬，以層層交疊的形式堆疊成內餡，外層包裹上綜合莓果乳酪慕斯後，最後均勻包覆上以法芙娜白巧克力製作的淡粉色大理石紋路淋面。

入口即化的莓果慕斯襯托出巧克力的香濃，整體呈現綿密又爽口多層次的口感，交織出滿口酸甜的極致感受。

台北士林萬麗酒店2019母親節蛋糕「莓麗佳人」。萬麗酒店／提供
台北士林萬麗酒店2019母親節蛋糕「莓麗佳人」。萬麗酒店／提供
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母親節巧克力
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