台糖攜手東元 打造台灣首座智慧綠能循環住宅園區

2019-04-09 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全台灣第一座將「循環經濟」理念導入住宅的台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區，今（9）日舉行動土典禮，這座循環聚落建案中的機電、空調、監控系統工程是由東元電機得標承攬，根據業主台糖的規劃，本案完工後必須同時取得智慧建築黃金級、和綠建築鑽石級標章，因此對機電工程的要求，比一般住宅更高，將是全台首座建築工程的實例，突顯出東元優異的機電工程技術力。

東元電機所屬的能源暨工程事業部，在眾多競爭廠商中脫穎而出，承攬台糖循環聚落的機電工程項目，如同建築物的神經中樞系統。最值得一提的是，智慧綠能循環住宅園區的案主，在設計時除考量一般綠建築、智慧建築等常見手法外，特別以「循環經濟」為理念，導入建築資訊建模的技術，在國內是項創舉，對承攬廠商而言也是一大挑戰。

東元電機表示，能在眾多競標業者中勝出的主因，一部分可歸因於擁有執行BIM技術的豐富經驗。東元能源暨工程事業部團隊曾在住宅建案、大型癌症醫院、國際數據及資訊儲存中心建案等採用BIM技術，並獲得好評。

此次台糖沙崙循環聚落建案，更要求將建材、設備、和耗材的可用年限與功能等，逐一建立資料庫，讓所有元件在循環過程中可以被精準的計算和追蹤，是國內首例，對東元來說也是一項新的挑戰。

東元電機董事長邱純枝表示，雖然困難但絕對有能力「如質」「如期」完成，而且建模資料庫是值得投資的knowhow，東元願擔任國內業者的開路先鋒。

沙崙智慧綠能循環住宅園區著重於「循環經濟」、「智慧建築」、「綠建築」三大面向。在「智慧建築」方面，以取得智慧建築黃金級證書與標章為目標。東元電機為了符合此需求，在全區的綜合佈線、資訊通信、系統整合等機電工程上，都要達成高度門檻要求。

尤其在系統整合上，依業主要求，東元施工方式將採用以Web方式監控整合全區建築的各項電力、排水、保全等系統，以達成建築物安全、便利、節能又永續環保的使用效益，也兼具人性化的管理。