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輕裝潢風盛行 創業家推「打造新家趣」專區

2019-04-09 16:04經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

近年「輕裝潢風」興起，創業家兄弟（8477）發現，隨著網購日趨普及，加上其具備價格透明、標示清楚、售後服務完善等優勢，亦大幅提升消費者網購家具的意願，深入剖析旗下生活市集的消費者購買輪廓，又以具強大收納性能的北歐風家具、立體牆壁貼、風格沙發套買氣最熱。

看準網購家居商機，創業家宣布即日起，生活市集將推出「打造新家趣」專區，精選各式輕工裝潢、收納吊掛、家飾家具、布置工具等共數百樣商品，最低下殺一折起，全站下單免運送到家，並同步祭出「春省季集印花」活動。

過往消費者對於體積大、價位高的大型家具，傾向於實體通路體驗後才購買，近年隨著消費習慣移轉，創業家表示，由於網購具便利性、價格透明，售後服務完善等多元優勢，加上平台全站免運的服務，可大幅為消費者省下家具運送的物流費用，帶動站內家具類商品買氣逐年提升，近一個月相關商品銷量年成長已超過去年四成。

據觀察，北歐風家具設計簡約、注重實用，大量使用木頭材質與自然淺色調，對於視覺效果與實際收納上都有延伸的效果，符合多數消費者的需求，其中以機能性的收納櫃最受歡迎，熱銷價格帶約在1,500元至2,500元之間。

例如此類商品最熱銷的「北歐風插座設計收納廚櫃」、「北歐風大空間附抽屜鞋櫃」都同時兼具美觀與超強的收納機能性。

看準網購家居商機，生活市集即日起推出「打造新家趣」專區。圖／創業家提供
看準網購家居商機，生活市集即日起推出「打造新家趣」專區。圖／創業家提供
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網購創業家兄弟
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