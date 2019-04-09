台糖打造智慧宅 東元標下機電工程

2019-04-09 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



全台灣第一座將「循環經濟」理念導入住宅的台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區，今（9）日舉行動土典禮。東元（1504）在眾多競爭廠商中脫穎而出，將負責循環聚落建案中的機電、空調、監控系統工程，東元表示，競爭勝出的主因，一部分可歸因於擁有執行「建築資訊建模（BIM）」技術的豐富經驗。

台糖智慧綠能循環住宅園區，在設計時除考量一般綠建築、智慧建築等常見手法，特別以「循環經濟」為理念，導入BIM的技術。東元直言，導入BIM在國內是項創舉，對承攬廠商而言也是一大挑戰，而東元能源暨工程事業部團隊，曾在住宅建案、大型癌症醫院、國際數據及資訊儲存中心建案等採用BIM技術，曾獲得好評。

東元董事長邱純枝表示，雖然困難，但絕對有能力如質、如期完成，而且建模資料庫是值得投資的knowhow，東元願擔任國內業者的開路先鋒。

沙崙智慧綠能循環住宅園區著重於「循環經濟」、「智慧建築」、「綠建築」三大面向。在「智慧建築」方面，以取得智慧建築黃金級證書與標章為目標。東元電機為了符合此需求，在全區的綜合布線、資訊通信、系統整合等機電工程上，都要達成高度門檻要求。

系統整合上，東元依業主要求，施工方式將採用「Web方式」監控整合全區建築的各項電力、排水、保全等系統，以達成建築物安全、便利、節能又永續環保的使用效益，也兼具人性化的管理。而要達成「鑽石級綠建築」的目標，機電工程方面，東元將採用高效能空調機組，搭配熱能回收設備，有效的將冷、熱能源循環再利用。

東元在機電工程領域，已有30年以上的施工能力及工程介面整合經驗。