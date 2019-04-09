東元攜台糖 打造台灣首座智慧綠能循環住宅園區

2019-04-09 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



全台灣第一座將「循環經濟」理念導入住宅的台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區，今(9日舉行動土典禮，東元(1504)承攬這座循環聚落建案中的機電、空調、監控系統工程等；根據規劃，在完工後必須同時取得智慧建築黃金級、和綠建築鑽石級標章，將是全台首座建築工程的實例。

東元指出，能源暨工程事業部取得台糖循環聚落的機電工程項目，這座智慧綠能循環住宅園區在設計時除考量一般綠建築、智慧建築等，特別以「循環經濟」為理念，導入建築資訊建模（Building Information Modeling, BIM）的技術，在國內是項創舉。

東元表示，能源暨工程事業部團隊曾在住宅建案、大型癌症醫院、國際數據及資訊儲存中心建案等採用BIM技術，並獲得好評；這次台糖沙崙循環聚落建案，更要求將建材、設備、和耗材的可用年限與功能等，逐一建立資料庫，讓所有元件在循環過程中可以被精準的計算和追蹤，是國內首例。

東元董事長邱純枝表示，雖然困難但絕對有能力「如質」「如期」完成，且建模資料庫是值得投資的knowhow，願意擔任國內業者的開路先鋒。

東元強調，在機電工程領域已有30年以上的施工能力及工程介面整合經驗，從高科技廠房、網路資料中心IDC機房、多功能辦公室、五星級飯店、量販大賣場、到醫學中心工程等，已建立機電工程的優異口碑。

邱純枝強調，東元以節能、減排、智能、自動為願景，能源暨工程事業部擁有最佳效率的執行團隊，在國內外累積有亞洲最大資訊機房中心等眾多施作實績，這次承攬台糖沙崙建案的機電工程，其環保概念和智慧化的應用、管理，與東元願景切合，且節能環保住宅是未來趨勢，將投入最佳的人力和技術，使沙崙智慧綠能循環住宅園區能成為國內智慧宅指標案件。