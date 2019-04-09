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全家與中華郵政合作 首創「郵局便利包店寄宅」服務

2019-04-09 11:36經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

全家（5903）今日與中華郵政攜手合作推出首創服務「郵局便利包店寄宅」，搶攻小型包裹宅配市場。全家便利商店E-Retail事業本部副本部長林志清表示，新服務推出後，全家的寄件選擇將涵括店到店、宅配、郵局便利包，新服務對小賣家而言大幅增加便利性，便利包的收寄據點，將從郵局的1800多據點，增加全家的3300間店舖，更方便就能寄件。

林志清表示，根據2018台灣網路報告，全台共333萬人上網賣東西，1470萬人上網買東西。除了大型網購平台，近期也興起個人電商風潮，小賣家在社群上自創群組、粉絲團、社團就能上網做生意，C2C商業模式連年成長10％以上。內部資料也顯示，店到店的店取包裹年增2-3成，從2016年6000萬件次，增加到去年1億件次，其中C2C包裹比例達7成。

全家便利商店E-Retail事業部部長陳菀揚表示，全民電商時代來臨，近年業餘小賣家更大量興起，多是利用工作以外閒暇時間經營網路拍賣，或將閒置用品資源交換，因此上班前、下班後的寄件需求滿足，是可期的市場商機。

陳菀揚表示，為打造友善小賣家的寄件平台，以創新服務解決賣家痛點，本次郵局便利包店寄宅，主攻小型宅配包裹需求，且24小時皆可寄件，一次解決小賣家常見的兩大痛點。此外，去年首創的「店到店取貨付款」金流服務，協助小賣家解決收款問題；今年初店到店當日配服務，則是用速度為小賣家加分。

陳菀揚表示，若需要一次搞定物流、金流的小賣家，可以選擇店到店服務；希望講求速度，可以選擇店到店當日配，讓買家上班買、下班就能領；如果寄件物品小於1公斤以下，則可以選擇使用最經濟實惠的郵局便利包店寄宅服務，希望持續擴增各項服務支援小賣家。

中華郵政與全家推出的「郵局便利包店寄宅」服務，消費者至全家店舖櫃台購買專用包材後，寄件流程與店到店相似，需操作FamiPort機台，填寫收件、寄件資訊，列印出小白單後，至櫃台結帳交付包裹。這些包裹會由物流體系收回，轉交給郵局，再由郵差送至收件者家中。

目前包裹共有兩款規格，包材售價為一號包1元（16*28公分）、二號包2元（23*32公分），配送費用為一號包特價45元（原價65元）、二號包特價57元（原價75元）。寄件後2-4天可送達，離島與花東偏遠地區，則為4天以上。全家表示，若此次運作成效良好，不排除未來導入更多規格。

全家與中華郵政攜手合作，首創「郵局便利包店寄宅」服務。左為全家ER事業本部副本部...
全家與中華郵政攜手合作，首創「郵局便利包店寄宅」服務。左為全家ER事業本部副本部長林志清 ，右為中華郵政協理郭純陽。（照片提供：全家便利商店）
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