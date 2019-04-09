喝下午茶邊做美甲沙龍 這飯店創意讓女孩瘋了

2019-04-09 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



台北萬豪酒店xOPI「玩轉東京」下午茶。圖／台北萬豪酒店提供 分享 facebook 雍容絕美的台北萬豪酒店Lobby Lounge攜手世界第一美甲沙龍品牌OPI打造「玩轉東京」春夏限定聯名下午茶。台北萬豪點心房以OPI春夏最新「Tokyo Collection玩轉東京」系列指彩作發想，將靜謐莊嚴的日本神社、繁華絢爛的原宿、澀谷街頭、古意盎然的京都名城化作櫻花、橙花水、金箔、水信玄餅、香濃抹茶等元素甜美登場，4月12日至5月31日限時呈獻。

台北萬豪酒店xOPI「玩轉東京」下午茶_Lobby Lounge。 圖／台北萬豪酒店提供 分享 facebook

每下午茶套餐（雙人份）1980元+10%，亦可加價升級為氣泡酒或香檳下午茶。享用下午茶贈送每人一瓶OPI指彩，更特別邀請OPI專屬美甲師進駐，為OPI下午茶客人提供尊寵備至的美甲體驗。

再見櫻吹雪

櫻花風味的透明水信玄餅，填入整朵鹽漬櫻花及奢華金箔，入口即化。浪漫詮釋ＯPI「玩轉東京」系列指彩「再見櫻吹雪」櫻花粉色綴上金色花朵的絕美氛圍。（OPI靈感色號：NLT95 再見櫻吹雪）

淺草風情畫

香脆奶油酥餅圈起孔雀綠的開心果奶油餡，再綴上酸甜可口的新鮮草莓。以絕美綠色調及日式窗花意象優雅詮釋ＯPI「玩轉東京」系列指彩「淺草風情畫」。（OPI靈感色號：NLT87/ ISLT87 淺草風情畫）

玩味手繪OPI甜餅

香脆奶油酥餅以黑白兩色糖霜繪出2D版OPI經典指彩罐，另將空指彩罐填入粉紅覆盆子醬、靚橘芒果醬，變身「可以吃的OPI指彩」，供客人們在糖霜餅上刷出獨一無二的OPI指彩風貌，好吃又好玩。（OPI靈感色號：NLT83/ISLT83 平成風俗、NLT89/ISLT89 映日紅之花）