長榮勞資爭議 資方回應：保障飛行時數、改善辛勞航班

2019-04-09 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



長榮航空爆發勞資爭議調解，資方針對勞方提出工時、工資、管理事項改善等12項訴求回應，希望勞資雙方達成協議。記者曾增勳／翻攝 分享 facebook 長榮航空爆發勞資爭議今天上午由長榮資方、桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）針對勞方提出工時、工資、管理事項改善等12項訴求舉行第二次勞資爭議調解，訴求與薪資福利有關6項、與公司管理權有關5項、違約罰則1項，長榮航空今天上午表示，針對桃空職工希望優先討論的提高日支費 (外站津貼)、改善工會認為較辛勞航班、調整懲戒申覆制度、增加勞工董事等議題，長榮航空已準備多項對案，並已實施保障飛行時數和改善航班，希望今天勞資調解夠達成，共創勞資雙贏。

長榮航空表示，近年公司該公司穩定成長有盈餘，近5年連續平均調薪2000元，今年更調薪達3000到4000元，連續4年發放4個月年終獎金、員工紅利上萬元，過去幾年每年調薪幅度明顯超過同業，加上該公司對日支費計算較優，外站皆提供免費早餐，因此長榮空服員年收入，與同業差距不大，相信大部分員工認同「持續獲利及漸進提昇所有員工勞動條件」方式。