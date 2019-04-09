親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

盧安達百日：種族滅絕，盧安達大屠殺的25週年

抓到了！痛毆新北議員犯嫌 竟是建設公司總經理

2020台北燈節確定西門町續辦 南港合作試辦

2019-04-09 09:49經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

2020台北燈節選址確定！台北觀光傳播局今天宣布，明年燈節將繼續以台北西區舊城做為主要舉辦場地，而在各區公開評選中獲得高分的南港地區，也將與西門町合作試辦，希望藉由過去三年台北燈節帶動「西區門戶計畫」都市更新及商圈發展的成功經驗，在「東區門戶計畫」所在地南港，以燈節活動活化周邊地區的人氣。

觀傳局表示，自2017年台北燈節移師到台北西區舊城舉辦以來，成功帶動周邊商圈的熱絡發展。北門脫離高架橋束縛後重見天日、北門廣場整建完成、周邊古蹟建築群陸續整修開放等，加上台北捷運北門站、桃園機場捷運通車，以及台北車站旁行旅廣場完工，台北市政府推動的「西區門戶計畫」逐漸成形，透過台北燈節的舉辦，讓台北市民與國內外旅客，能更進一步體會與認識這個區域的改變，藉由便利的交通，讓一抵達台北市的旅客，立刻能到這個台北早期主要開始商業發展的區域消費與走走逛逛，這也是市府規劃「西區門戶計畫」的主要意義。

而位於台北最東區的南港，明清時代開始就是公路、水路、鐵路交會的重要交通樞紐位置；1940年代重工業進駐，工業生產與火車的黑煙，造就南港「黑鄉」之名；1980年代基隆河截彎取直、鐵路地下化、重工業遷離釋出珍貴土地，北市府啟動都市計畫，發展五大中心計畫，包括車站、軟體、會展、生技、文創中心等，目前皆已發展成型，南港正在快速蛻變，極具發展潛力。

隨著高鐵南港站通車、中研院主導的國家生技研究園區營運及國家會展中心陸續完工營運，東區門戶極具交通與產業發展的關鍵地位，扮演台北再生的重要一環。

市府提出「東區門戶計畫」，將原有五大中心融入整體生活環境，強化交通轉運樞紐、打造國家級生技產業廊帶、強化流行音樂及文創產業、推動軟體及會展產業、推動整體跨區重劃及都市更新、建設公共住宅社區、改善公共環境、辦理南港全區通盤檢討等，塑造新東區願景。

台北燈節連續三年在台北西區舊城舉辦，活絡西區商圈買氣，今年開幕當天甚至擠進超過30萬人潮來看燈節，這三年的活動成功翻轉西區，代表大型活動的舉辦，對提升區域經濟，有正面的意義，市府「西區門戶計畫」的概念，也透過這三年的燈節，讓市民與來參觀的國內外旅客有更完整的了解。

台北燈節帶給西門與北門商圈的效應與熱烈迴響，讓台北市各區對爭取燈節舉辦也摩拳擦掌躍躍欲試，市府對於2020年台北燈節舉辦地點，由北市各行政區或以跨區合作的方式提案，經公開評選與場地、交通等綜合評估下，市長柯文哲裁示，明年2020台北燈節，仍將以台北西區舊城為主要舉辦場域，並與「東區門戶計畫」所在的南港合作，以南港車站周邊為試辦空間，帶動都市更新及商圈發展。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，台北燈節過去3年在台北西區舊城開放場域的成功經驗，也為台北燈節塑造很棒的活動品牌形象，明年除了延續西區的幸福與歡樂感，也將秉持不斷創新的思考，2020台北燈節希望藉由東、西區串聯，能為來到台北市觀光、旅遊的朋友，帶來更多美好的經驗，認識更豐富的台北。

他認為，今年燈節已經比去年增加更大的展區面積，明年在南港的試辦，等於是展區範圍更加擴大，也是全新的挑戰，希望每年市府帶給大家的是更創新、更美好的燈節。

台北觀光傳播局今天宣布，明年燈節將繼續以台北西區舊城做為主要舉辦場地，而在各區公...
台北觀光傳播局今天宣布，明年燈節將繼續以台北西區舊城做為主要舉辦場地，而在各區公開評選中獲得高分的南港地區，也將與西門町合作試辦，希望藉由過去三年台北燈節帶動「西區門戶計畫」都市更新及商圈發展的成功經驗，在「東區門戶計畫」所在地南港，以燈節活動活化周邊地區的人氣。報系資料照
分享

北門機場捷運生技產業
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

基亞授權案點火生技業 將掀投資潮

2019-04-09 00:38

免疫療法版圖 兵家必爭

2019-04-09 00:38

商業興觀點／小商家搶商機 科技幫大忙

2019-04-08 23:41

職場修煉室／境隨心轉

2019-04-08 23:41

管理講堂／管理者必備的溝通技巧

2019-04-08 23:41

策略經營／台灣本田…培訓就業一條龍 產學接軌 打造人才庫

2019-04-08 23:41

氣爆衝擊 台化月營收恐少10億

2019-04-08 23:29

永大之爭 外資機構挺市場派

2019-04-08 23:27

六輕氣爆事件 張麗善促強化通報機制

2019-04-08 23:25

欽泰 涉詐貸44億元

2019-04-08 23:23

大飲 最快10月下市

2019-04-08 23:23

永大公司派喊話 三方好好協商

2019-04-08 23:22

ISS的報告…有如米其林指南

2019-04-08 23:21

國家產業創新獎 工研院奪7大獎

2019-04-08 22:32

華泰名品城5月全期對外營運 雙鐵生活圈帶動就業市場熱

2019-04-08 18:46

長榮航、華航空服員 日支費待遇比一比

2019-04-08 15:09

長榮空服勞資調解9日展開 勞動部盼達共識

2019-04-08 14:56

都更走太慢轉危老 享容積獎勵搶照要快

2019-04-08 14:38

連假助陣 觀光、百貨報佳音

2019-04-08 14:29

長榮空服勞資協商 卡在日支費

2019-04-08 14:29

長榮勞資調解 學者：應綜合對比國內外航空條件

2019-04-08 14:29

六福村清明連假吸五萬人次超預期 遠百連假檔期業績飆

2019-04-08 12:05

飛安掛保證 酷鳥航空與新航工程合資成立飛機維修公司

2019-04-08 11:02

六輕氣爆停工 台化開盤前兩度發重訊

2019-04-08 10:59

安克生醫開拓中國市場 3月營收成長逾53%

2019-04-08 10:33

台化氣爆 洪福源：待安全無虞且職安單位同意才復車

2019-04-08 10:13

智慧零售求變 滿足生活圈

2019-04-07 00:26

發展無人商店 別忽略人的溫度

2019-04-07 00:26

人貨場重構 了解你的需求

2019-04-07 00:26

嘉隆逆勢拿6成市占 吊扇王體貼水電師傅的「不效率成長術」

2019-04-04 09:03

信實保全4千人軍團 掃廁所掃到登興櫃！

2019-04-04 09:01

直播主瞧不上只好自己撩落去 總經理自己開直播賣鞋

2019-04-03 12:32

宏遠興業用數位大腦 把員工變成鋼鐵

2019-04-01 16:36

政府維護彰化銀行經營權責無旁貸

2019-04-03 12:05

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

報稅新制超有感！ 一張圖秒解「這三種人不用繳稅」

2019-04-08 10:33

去年一整年 勞退領走破千億元

2019-04-08 17:50

廖燦昌接第一金董座 財長坦言有對政院「表達意見」

2019-04-08 12:05

蘋果西打生產廠停止交易 謝金河：獨董成共犯結構

2019-04-09 07:59

高銀董座想接華南金？韓國瑜：慶富案報告後再說

2019-04-08 16:32

長榮航、華航空服員 日支費待遇比一比

2019-04-08 15:09

瑞銀知名分析師謝宗文 驚傳辭世

2019-04-09 00:03

華南金董座卡關！慶富案未明 高市府不放張雲鵬

2019-04-09 00:08

各家股東會紀念品比一比 金控的禮最受歡迎

2019-04-09 08:14

廖燦昌因慶富案下台 黃國昌喊話：不要上任第一金董座

2019-04-08 10:21

台灣史上最大筆！基亞攜手Oncolys創500億日圓授權案

2019-04-08 16:39

統一發票添小確幸？ 財長：可能增加小額獎項

2019-04-08 10:17

高市府不放人 張雲鵬接華南金董座生變？財長這樣說

2019-04-08 12:59

高市府卡公股行庫異動？市府：張雲鵬4月24日要報告慶富案

2019-04-08 14:20

報稅季節又到了！綜所稅5大變革看過來

2019-04-08 14:35

海外資金匯回 開放投資台股

2019-04-09 00:58

蘋果配Mini LED 晶電、瑞儀樂

2019-04-09 00:48

卸任一銀總座 鄭美玲：意外，壯志未酬

2019-04-08 11:50

韓國瑜擋得住？張雲鵬擬「最後一刻」遞辭呈接掌華南金

2019-04-08 23:35

新聞眼／內幕重重 公股人事多波折

2019-04-09 00:21

第一金董座交接 廖燦昌提出「三個溫暖」

2019-04-08 11:35

廖燦昌接第一金董座遭轟 財長坦言：曾向政院表達意見

2019-04-08 10:22

今年報稅 這三種家庭三種情況下免繳稅

2019-04-08 16:18

基亞捷報 新藥140億授權羅氏

2019-04-09 00:38

擁抱金飯碗！合庫銀行徵才420人 40名MA年薪上看百萬

2019-04-08 19:43

影／第一金控董總交接 卸任總經理鄭美玲：壯志未酬

2019-04-08 11:54

高銀董事長張雲鵬欲辭 高市府：暫不考慮

2019-04-08 15:16

長榮空服勞資協商 卡在日支費

2019-04-08 14:29

蘋果iPad、Mac將採mini LED 郭明錤：2台廠可望受惠

2019-04-08 14:52

韓國瑜：張雲鵬調動至少要議會報告慶富案後才處理

2019-04-08 17:30

退休自主投資案 三投信出線

2019-04-09 00:55

華泰名品城5月全期對外營運 雙鐵生活圈帶動就業市場熱

2019-04-08 18:46

公股行庫人事地震 蘇建榮：所有董總都是院的決定

2019-04-08 11:04

側寫／慶富案跳火坑卻無預警被拔 鄭美玲交接充滿不捨

2019-04-08 13:02

高市府不放人、華南金董座生變？張雲鵬：努力溝通中

2019-04-08 15:56

海外匯回優惠稅率 達共識

2019-04-09 00:57

面板雙虎 積極布局Micro LED

2019-04-09 00:47

影／一銀總座突換人 鄭美玲哽咽：壯志未酬

2019-04-08 14:29

長照扣除額擬為12萬元 財長：暫未設排富條款

2019-04-08 11:17

2.5兆資金回流 市場難消化

2019-04-09 00:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top