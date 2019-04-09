2020台北燈節確定西門町續辦 南港合作試辦

2019-04-09 09:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2020台北燈節選址確定！台北觀光傳播局今天宣布，明年燈節將繼續以台北西區舊城做為主要舉辦場地，而在各區公開評選中獲得高分的南港地區，也將與西門町合作試辦，希望藉由過去三年台北燈節帶動「西區門戶計畫」都市更新及商圈發展的成功經驗，在「東區門戶計畫」所在地南港，以燈節活動活化周邊地區的人氣。

觀傳局表示，自2017年台北燈節移師到台北西區舊城舉辦以來，成功帶動周邊商圈的熱絡發展。北門脫離高架橋束縛後重見天日、北門廣場整建完成、周邊古蹟建築群陸續整修開放等，加上台北捷運北門站、桃園機場捷運通車，以及台北車站旁行旅廣場完工，台北市政府推動的「西區門戶計畫」逐漸成形，透過台北燈節的舉辦，讓台北市民與國內外旅客，能更進一步體會與認識這個區域的改變，藉由便利的交通，讓一抵達台北市的旅客，立刻能到這個台北早期主要開始商業發展的區域消費與走走逛逛，這也是市府規劃「西區門戶計畫」的主要意義。

而位於台北最東區的南港，明清時代開始就是公路、水路、鐵路交會的重要交通樞紐位置；1940年代重工業進駐，工業生產與火車的黑煙，造就南港「黑鄉」之名；1980年代基隆河截彎取直、鐵路地下化、重工業遷離釋出珍貴土地，北市府啟動都市計畫，發展五大中心計畫，包括車站、軟體、會展、生技、文創中心等，目前皆已發展成型，南港正在快速蛻變，極具發展潛力。

隨著高鐵南港站通車、中研院主導的國家生技研究園區營運及國家會展中心陸續完工營運，東區門戶極具交通與產業發展的關鍵地位，扮演台北再生的重要一環。

市府提出「東區門戶計畫」，將原有五大中心融入整體生活環境，強化交通轉運樞紐、打造國家級生技產業廊帶、強化流行音樂及文創產業、推動軟體及會展產業、推動整體跨區重劃及都市更新、建設公共住宅社區、改善公共環境、辦理南港全區通盤檢討等，塑造新東區願景。

台北燈節連續三年在台北西區舊城舉辦，活絡西區商圈買氣，今年開幕當天甚至擠進超過30萬人潮來看燈節，這三年的活動成功翻轉西區，代表大型活動的舉辦，對提升區域經濟，有正面的意義，市府「西區門戶計畫」的概念，也透過這三年的燈節，讓市民與來參觀的國內外旅客有更完整的了解。

台北燈節帶給西門與北門商圈的效應與熱烈迴響，讓台北市各區對爭取燈節舉辦也摩拳擦掌躍躍欲試，市府對於2020年台北燈節舉辦地點，由北市各行政區或以跨區合作的方式提案，經公開評選與場地、交通等綜合評估下，市長柯文哲裁示，明年2020台北燈節，仍將以台北西區舊城為主要舉辦場域，並與「東區門戶計畫」所在的南港合作，以南港車站周邊為試辦空間，帶動都市更新及商圈發展。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，台北燈節過去3年在台北西區舊城開放場域的成功經驗，也為台北燈節塑造很棒的活動品牌形象，明年除了延續西區的幸福與歡樂感，也將秉持不斷創新的思考，2020台北燈節希望藉由東、西區串聯，能為來到台北市觀光、旅遊的朋友，帶來更多美好的經驗，認識更豐富的台北。