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衛福部擴大採購流感疫苗 國光將受惠

2019-04-08 20:24經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

衛福部宣布擴大採購四價流感疫苗，國光生技（4142）今（8）日表示，這對公司將是一大利多，除了能提高今年營收貢獻外，也能提升旗下疫苗廠的產能利用率，另外，公費流感疫苗從三價全面改四價，也能簡省生產流程，該公司將盡力爭取標案。

衛福部今天宣布，為提升疫苗保護力，降低民眾感染流感機率，衛福部拍板定案，我國公費流感疫苗將從現行的三價，今年起全部改為施打四價疫苗，預估今年將向國內外三家藥廠，採購總計600萬劑四價疫苗，採購預算為15億元。

國光表示，過去國光爭取國內流感疫苗標案，約可爭取到一半的案源，今年也預期將爭取一半以上，而在政府擴大採購預算的決策下，也將有助於國光今年的營運動能。

國光指出，往年政府對流感疫苗的採購預算約7億到8億元，今年拍板15億元等同翻倍，若國光爭取到更多的採購量，也能提升流感疫苗原液的產能利用率，提升整體營運的毛利率，整體而言，對國光的營運將有不錯的貢獻。

另外，國光也說，過去政府採購流感疫苗聚焦三價，而國光自己也生產四價供自費市場，在政府拍板全面採購四價後，國光將能更聚焦在生產四價疫苗上，可望減省許多生產流程，提升生產效能。

國光生
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