家樂福藝術節 精緻演出、特色攤商19日起宜蘭演出

2019-04-08 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



由宜蘭縣政府文化局與家樂福文教基金會共同主辦的「家樂福揪厝味藝術節－黑潮藝動」，將於4月19至21日在宜蘭中興文化創意園區舉行，將開放民眾免費入場；節目包含三場大型夜戲接力演出、19組團隊超過65場日戲連演、70攤生活美學市集、CreativeMornings Taipei講座及黑潮藝動－宜蘭藝文力暨家樂福文教基金會23周年展。

由家樂福文教基金會創辦的「家樂福文化藝術季」，今年邁入第11年，也改名為「家樂福揪厝味藝術節」，以共好為主旨，從社區、小農、青創、藝術等四大面向出發，今年委託阮劇團擔任藝術節執行團隊，並結合新創社會企業，如Impact Hub Taipei 社會影響力製造所、中華管理發展基金會以及點點善有限公司，共同參與藝術節的策展與籌辦。

家樂福文教基金會董事長吳靜吉今（8）日於開幕記者會上表示，在台灣各縣市無不致力於工業及高端產業的發展同時，宜蘭在經營上卻反其道而行，著重於農業的保存及藝術人文的培育與創造，獨特經營方向為宜蘭保留當代極難再見的天真質樸。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，今年選在宜蘭，是期望藝術節可如同黑潮般，讓來與家樂福揪厝味藝術節的人們，感受到這片土地黏人的溫度及豐盛的宜蘭人文風情。

本次活動，家樂福文教基金會邀集台灣三大表演團隊：采風樂坊、阮劇團、紙風車劇團，帶來精彩絕倫的大型「夜戲」演出。「日戲」邀請宜蘭在地團隊，如無獨有偶工作室劇團、悟遠劇坊、蘭陽舞蹈團等，及其他縣市團隊如DOUBLE GANGSTER、不想睡遊戲社、足夢舞人等。

家樂福文教基金會「與未來有約」計畫長期扶持的「台東孩子的書屋-十鼓隊」、「三峽小草書屋－北管隊」、青少年表演藝術聯盟等團隊，將有超過65場創意展演。

「家有市集」策劃了市集、講座及人文展覽等活動，由藝術家盧銘世（草草戲劇節策展人）結合其獨特的裝置美學及家樂福企業理念，召集宜蘭及全國各地、社會企業、小農、文創等共約70組攤商，如源天然農業有限公司、台灣藍鵲茶、茂林畜牧場等。