注意！新北增列五大場所騎樓禁停機車 下周強力整頓

2019-04-08 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



機車違規停放騎樓，小心吃上罰單！新北市交通局近期執行交安大整頓，將機車退出騎樓列為重點工作，從4月15日起增列淡水、樹林、汐止、新莊及泰山區五處托老、托嬰和公托中心等弱勢場所，加強執行違規拖吊。

新北市交通局表示，自2009年實施機車退出騎樓以來，高達九成受訪民眾表達肯定和支持，為維護婦幼及長輩安全與行的權益，下周起新增五處機車退出騎樓的弱勢場所，分別是淡水濱海路2段的私立豐悅兒托嬰中心、樹林中華路的私立祺祺托嬰中心、汐止忠孝東路的智興公共托育中心、新莊昌明街的私立幼恩國際托嬰中心與泰山明志路3段142巷的私立泰山台欣老人長期照顧中心。

新北市交通局長鍾鳴時表示，為維護行人通行空間，以及改善市容和停車秩序，更為避免因停放在騎樓的機車火警造成重大傷亡，近10年來全市共有105條主要幹道及97處托老、托嬰和公托中心等避難弱勢場所及9條北大退縮綠軸實施機車退出騎樓措施，尤其針對主要幹道實施機退措施，規劃增設路邊機車停車位做為替代空間的配套方法，更獲得市民肯定和支持。

交通局指出，根據調查統計，有95%受訪者覺得機車退出騎樓措施對行人、老弱婦孺及其接送者行走上更加安全及舒適；有81%受訪者贊成繼續推動機車退出騎樓措施。

停車營運科長許芫綺指出，3月19日至4月2日交通大執法針對易壅塞肇事的16條路段強力執行違規拖吊共有汽車286輛、機車595輛；其中機車退出騎樓路段有加強取締，共284輛機車違規停放，被依法開罰及拖吊。

許芫綺表示，自2016年起新北市公共安全聯合稽查小組每年針對護理之家、老人長照中心及托嬰中心等弱勢場所進行稽查，並由交通局配合辦理機車退出騎樓淨空，以維護婦幼及長輩們的生命安全。

配合交安大整頓，交通局這次新增淡水區、樹林區、汐止區、新莊區及泰山區等五處公托、托老和托嬰中心自4月15日起實施機車退出騎樓措施，實施長度共計約85.9公尺。

交通局表示，今（8）日起派員張貼「騎樓禁停宣導貼紙」，並由警察局加強勸導，4月15日起即針對騎樓違規停放的車輛進行取締告發及拖吊，請民眾配合。