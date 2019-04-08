台灣史上最大筆！基亞攜手Oncolys創500億日圓授權案

2019-04-08 16:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



台日生技合作，創史上最大授權案。基亞（3176）日本合作夥伴Oncolys稍早公告，雙方合作開發的抗癌溶瘤病毒藥物OBP-301(Telomelysin)，授權給國際大藥廠羅氏（Roche）旗下中外製藥（Chugai Pharmaceutical Co Ltd），合計總授權金額為500億日圓（不含產品上市銷售權利金），為台灣史上最大筆生技產品授權案，也是日本近年最大藥品授權案，為台灣生技產業發展創下新里程碑。

Oncolys公告，該公司董事會今（8）日通過並公告授權予日本中外製藥，獨家授權產品全球權利（不含中國大陸、港澳）範圍，其權利則含再授權、研發、製造及銷售，授權金額逾500億日圓（約新台幣140億元），其中，簽約前金(upfront payment)為5.5億日圓（新台幣1.54億元）。根據雙方合作協議，基亞可分得此授權案三分之一的權利。

OBP-301如順利上市銷售，中外製藥另依實際銷售金額再行支付銷售權利金(sales royalties) ，另外，中外製藥同意認購Oncolys新發行普通股股票約8億日圓。

上述合約授權金開始支付及Oncolys新股發行預定日期為今年4月24日，換言之，基亞在4月下旬可先認列第一筆簽約金，今年內也將陸續有多筆里程碑款貢獻。

Oncolys與中外製藥都是日本東京證交所上市公司，雙方洽談合作多時。中外製藥是羅氏藥廠重要子公司，羅氏持股比重逾六成，2018年營收為5,800億日圓，獲利920億日圓，作為羅氏集團的重要成員，中外製藥積極在日本及海外投入藥物研發，積極搶進抗癌創新療法。

其中，此次中外製藥獲得授權的OBP-301為溶瘤病毒治療藥物，為經過基因修飾的第5型腺病毒，可專一性感染癌細胞，於癌細胞內繁殖，最終溶解破壞癌細胞。

目前OBP-301在日本進行第二期臨床試驗，驗證食道癌合併放射治療療效；在美國則進行合併免疫腫瘤製劑Keytruda治療食道癌與胃癌的第二期臨床試驗；在台灣OBP-301也在台大醫院和韓國國立釜山大學醫院，進行肝癌的第一期臨床試驗，目前已進入收案的最後階段。