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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

長榮航、華航空服員 日支費待遇比一比

2019-04-08 15:09經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮空服員9日將與資方進行第2次勞資爭議調解。 聯合報系資料照片
長榮空服員9日將與資方進行第2次勞資爭議調解。 聯合報系資料照片
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4月9日長榮航空與桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）將進行勞資爭議第二次調解，航空業再度面臨罷工的壓力！之前1年多的團體協約協商，雙方在禁搭便車條款及日支費3到5美元的差異，依舊無法拉近距離。許多人也開始好奇，為何才差2美元，勞資兩方都不願意退讓。

今年國內華航、長榮航都陷入緊繃勞資關係，分析兩邊最無法達成共識的訴求，其實許多人霧裡看花，為什麼長榮航的日支費比華航少了2美元， 大家都被3美元到5美元的差異模糊了焦點，其實一位空服員的年收入來自多種項目，用單一項目比較不盡公平，以長榮航為例，本薪加上職務津貼占41%、飛行津貼占17%、日支費占25%、年終獎金及紅利占17%。

有些人也開始同情起長榮航空的空服員。其實空服員待遇計算方式複雜，除底薪外，一般還有「飛行加給」及「日支費」二大部分，如果仔細分析各知名航空的日支費，會發現單一個日支費就有好多外人無法了解的計算方式，長榮航空的日支費乍看之下比華航少，但是實際上差異並不如外界所看到真的少了2美元。

以日支費來比較，長榮航空「從報到至報退」每小時支付約3美元（折算台幣90元），華航則是「從起飛至降落」每小時支付約5美元（折算台幣150元），單就這個差異，每一趟來回飛行航班，長榮就比華航須多支付2-3小時日支費，以飛行時間3小時以內短程航線為例，長榮的日支費若以華航的方式計算每小時已超過150台幣；長程因涉及航班派遣，計算過程較為複雜。

另外，如果拿國際同業來比，聯合航空及美國航空也是以每小時支付日支費，根據取得的資料來計算，聯合航空每小時約在台幣68-83元，美國航空每小時約台幣66-75元．這樣的算法是即使當天來回的航班也會照樣依時數給予日支費。

當大家都盯著日支費時，都沒有去討論長榮航空的空服員本薪的起薪比華航高，長榮航年終獎金加紅利比華航優異，而且長榮航已連續四年發放4個月的年終獎金，可以說是優於許多業界航空公司，其實如果以年收入來比較，華航、長榮航空服員整體待遇已在伯仲之間。

以台北-香港航班為例日支費實例計算：

華航的日支費用：去程1.5小時，到了香港地停1小時，回程1.5小時華航算法就是1.5+1+1.5=4小時。（因現在美元匯率30.8，所以折算來也是20美元）

長榮航的日支費用：4*5美元=20美元，2小時（報到）+1.5+1+1.5小時+1小時（報退）=7小時。7*3（長榮每小時90元，接近3美元）=21

有無住宿才支付日支費的航空業者。
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長榮航與華航空服員待遇比一比。
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日支費以每小時計費航空業者。
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長榮航空華航空服員
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