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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

都更走太慢轉危老 享容積獎勵搶照要快

2019-04-08 14:38經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

政府積極推動危老重建，根據欣元商仲最新統計資料，到今年4月初為止，雙北市已核准的危老重建總件數已達50件，台北市核准達16件、新北市核准達34件。已核准案件土地面積在100坪以內有10件、101坪~200坪有17件，200坪以內合計共27件，佔雙北市總件數佔比的54％。

欣元商仲表示，雙北市已核准的危老重建案共有50件，其中有近半都是原申請都市更新之案件，現在改申請危老重建。相較於申請都市更新曠日廢時，申請危老重建從結構初評、送件審查核准到取得建築執照最快只需要半年，辦理程序簡便、行政審核快速，預料未來會有更多的個案選擇走危老重建的途徑。

都更與危老已是台北老舊建物重建的二大雙軌政策，然而相較於建商投入都更基地面積多需200坪以上才達經濟規模，愈來愈多房仲業者投入危老重建整合。欣元商仲今年3月成立「中正欣元危老重建工作站」，在台北市大安、中正、中山等區投入危老重建整合，目前手握四建危老重建案。

統計今年至今雙北核定的危老案，台北市核定最小基地面積為26.62坪、新北市為46.8坪；台北市核定最大基地面積為1,190.9坪的南門市場改建案、新北市則為941.7坪、位於板橋區捷運新埔站旁的29棟屋齡超過40年舊公寓。

此外，台北市核准件數較多的行政區為北投區5件、大安區及中山區各佔3件；新北市為板橋區7件，中和區及土城區各佔4件。新北市已核准案件，其中有3件是廠辦大樓改建案，地點都位於土城區。

欣元商仲總經理焦文華表示，雙北市的許多老舊建物真的是「又老又醜」，政府推動危老重建計畫是非常正確的政策。已推動1年半的危老重建，提供三項獎勵誘因，首先，容積獎勵上限30％，2020年5月9日前申請，最高有40％的容積獎勵；其次，放寬建蔽率及建築物高度限制；第三、提供重建期間地價稅及改建後新屋房屋稅的稅賦減免。

不過，台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，危老仍得產權所有人100%同意，且須在民國116年5月前提出計畫，若建物所有權人不是自然人，租稅減免優惠也會大幅縮水。而按照內政部訂出的500案、一萬戶的目標，現況看來也還有很大的成長空間。

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