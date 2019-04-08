飛安掛保證 酷鳥航空與新航工程合資成立飛機維修公司

2019-04-08 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



酷鳥航空 NokScoot 與新航工程 SIA Engineering Company (SIAEC) 合資新成立的飛機維修公司將在泰國廊曼機場開始營運，安全掛保障。

酷鳥航空將持有合資公司 51% 過半的股權、SIAEC 則將持有剩餘的 49% 股權。合資協議初始註冊資本為 274 萬美元（約台幣 8,450 萬元），確認細節仍待監管部門單位核准。合資公司計畫從泰國廊曼 Don Mueang (DMK) 開始並擴展到泰國其他機場。

SIAEC 新航工程執行長 Png Kim Chiang 表示，此合資公司將幫助酷鳥航空維護不斷擴增的機隊。同時將現有新航工程 Line Maintenance International (LMI) 維修站點擴展到新加坡以外的機場，延伸至七個國家、34 座機場。

酷鳥航空執行長 Yodchai Sudhidhanakul 說，我們相信這合資協議能夠更緊密結合兩間公司。這也是酷鳥航空相當重要的里程碑，我們將能夠提供更快速、穩健的執行（機隊、航點）擴增計畫。

據指出，酷鳥航空是由新航集團百分之百投資的酷航 Scoot 與泰國本土最具代表性皇雀航空 Nok Air 合資成立。酷鳥航空飛行網絡除台灣外，從泰國曼谷出發還可以飛往東京、大阪、南京、青島、瀋陽、天津、西安、上海。除了 2018年12月18日啟航每週四班的曼谷德里，2019 年將新增更多班次飛往印度、日本、南韓。