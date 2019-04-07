清明連假業績旺 遠百母親節檔期大成長

2019-04-07 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



清明節四天連續假期百貨人氣旺，遠百（2903）母親節檔期前哨「化妝品搶先購」檔期自3月21日起跑，至4月6日連假尚未結束，化妝品、精品雙雙保持15%高成長動能，在大家電與保健商品規畫10%的回饋，帶動32%以上的高成長。

遠百表示，連假親子活動連番上陣，吸引很多家庭客，板橋中山店童裝部門玩具區就成長高達33%，有望提升集團第2季的營運動能。遠百3日股價收16.35元，下跌0.15元。

其中，Mega City板橋大遠百化妝品搶先購檔期全館業績成長約6%，4月4日起清明假期業績成長約18%，其中化妝品、精品、家電業種有大幅成長約3成，靠櫃詢問度較平日增加10%，持續替業績增溫。

在桃園遠百方面，連假期間推出促銷加碼活動刺激買氣，加上氣溫穩定，民眾出門逛街意願增加。應景為兒童節推出園遊會系列活動，舉辦MOMO人偶見面會、泡泡野餐及兒童卡友免費兌換好禮等活動有效帶動親子客人潮，促使童裝成長5%。

多家品牌也趁此時祭出品牌日活動，其中因首次於化妝品搶先購檔期加碼大家電單筆滿萬送千及精品滿5,000元送500元活動，大幅提升業績，家電成長40%、精品成長17%。

至於新竹大遠百，清明連假期間以精品、家電業種表現最為亮眼，因有母親節預購，並推出滿千送百的加持下，較去年同期有大幅成長。兒童連假餐廳業者祭出彈珠台及消費扭蛋等活動以吸引親子客群，業績也較去年同期有近一倍的成長。

特別的是，台南大遠百兒童節連續假期舉辦一連串活動，帶進許多家庭客，連帶童裝業績表現亮眼成長8%。另外用餐時段美食街，業績成長近15%。化妝品母親節搶先購檔期，也成功帶動業績成長9%。母親節檔期最震撼的APPLE手機、電腦刷卡分期滿萬送5%，手機銷售成長超過20%。