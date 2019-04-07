台化六輕冒濃煙無人員傷亡 稍晚對外說明

2019-04-07 15:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



台塑麥寮六輕廠區發生氣爆事件。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

雲林縣麥寮鄉六輕廠區下午2時10分發生爆炸案，初步判定是台化芳香精三廠管線發生洩漏，造成氣爆。台塑集團總管理處表示，初步確定沒有人員傷亡，詳細狀況，台化稍晚會發布訊息說明。

根據媒體報導，事故現場烈焰沖天，濃煙不斷竄出，數公里外可見，不少民眾紛紛拍下並上傳爆炸現場照片。