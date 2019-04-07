緬甸智慧物流商機說明會 4月17日桃園登場

2019-04-07 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



為開拓市場商機，前進東南亞最後處女地。中華民國對外貿易發展協會表示，今年9月26日至29日將於仰光舉辦第一屆「2019年緬甸國際智慧物流展」，為讓更多廠商了解緬甸投資及發展概況，外貿協會訂於4月17日於我國物流重鎮桃園舉辦商機說明會。

貿協表示，桃園作為「緬甸國際智慧物流展」展前暖身重點推廣城市，具交通便捷、產業鏈完整的優勢，造就其物流產業蓬勃發展，物流企業家數約1800家，更是「順暢智慧物流運行」推動實驗場域城市，是我國物流業朝國際化與科技化發展的前鋒。

緬甸智慧物流展選定於仰光舉行，係因仰光為緬甸最主要交通樞紐，交通位置重要性等同桃園，扮演國家門戶的角色，雖為緬甸最大城市，面積僅桃園一半，人口卻是兩倍多，人口紅利加上近年市場開放，商機湧現。

以緬甸整體電子商務發展來說，緬甸5400萬人口中，已有33%為網路使用者，智慧型手機用戶亦快速成長。根據緬甸全國商工總會U Thaung Tin副會長表示，去年剛結束的雙十一購物節，儘管1小時就創下9萬美元訂單，但未完善的物流仍是商流很大的挑戰。

貿協表示，想了解更多緬甸物流商機，歡迎報名4月17日下午於桃園工業會101會議室舉行之「前進緬甸智慧物流商機說明會」，歡迎運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、自動化流程等相關業者踴躍報名參加，掌握最新緬甸物流投資商機。