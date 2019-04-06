幸福產業再升級 麗晶與婚顧業愛馬仕合作

2019-04-06 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



迎接結婚旺季來臨，每年有700對新人舉行結婚典禮的晶華酒店，在婚禮產業上又升級了，麗晶精品與有婚顧愛馬仕之稱的CHIN CHIN Weddings合作，為準新人們提供整合婚宴以及精品購物的一站式婚禮服務平台，讓準新人享有明星等級的婚禮服務。

麗晶精品持續深耕婚宴市場， 2014年整合旗下國際精品品牌以及晶華酒店的宴會服務推出「麗晶婚禮卡Bliss Card」，給予準新人購物並與婚宴消費相互之折抵禮遇，2017年於麗晶精品B1打造了複合式幸福空間「Wedding Salon」，讓新人在頂級舒適地空間當中體驗最完善的婚禮諮詢服務。

今年麗晶精品與有婚顧界愛馬仕之稱的「CHIN CHIN Weddings」合作，即日起至9月30日進駐Wedding Salon，打造一站式服務平台。期間除了麗晶精品旗下各珠寶與時尚品牌之經典對戒、各式珠寶腕表供新人挑選外，CHIN CHIN婚顧則提供新人們所需的婚禮攝影、花藝、喜餅、新秘保養等業者提供專案服務，滿足VIP貴客籌辦婚禮時的所有需求。

CHIN CHIN Weddings & Célébrations豐富細心的經驗與資源，多年來深受多位重量級藝人與名媛家族們信賴，協助富豪們籌劃過多場婚禮。這次提供的一站式婚禮服務夢幻團隊包括，婚禮攝影 SJ Wedding鯊魚婚紗．婚攝團隊，婚禮錄影YES先生專業錄影團隊，新秘造型是曾經與藝人曲婉婷、王思偉合作的 Joyce Yeh Makeup Artistry， 保養品牌Abysse， 喜餅是 Micasa Dolci蜜膳屋甜點店，婚禮布置Dannys Flower 婚宴花卉精品，喜帖為金澤森設計，婚紗則是有婚紗女王之稱的VERA WANG（王薇薇 ）。