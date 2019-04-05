甲骨文調查：亞洲創新專案成功率低於20%

2019-04-05 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



甲骨文最新報告顯示，亞洲創新型專案的成功率不到20%，主要原因是，企業在專注力、領導力、標準化流程的匱乏，以及長期以來抗拒改變的慣性。這項針對亞太雲端解決方案、軟體市場超過1,850位決策者進行的研究顯示，企業增長與創新之間有明確的相關性，但受訪的多數企業表示，在未來3年內幾乎沒有積極的創新計畫。

這分報告名為《建立成功的創新制度（Having a Successful Innovation Agenda）》，主要是針對全球超過5,000位雲端解決方案和軟體決策者進行調查，受訪者來自全球24個市場的企業，包括亞太地區的澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、中國、日本和印度，其中，企業年度營業額最高達205億台幣（約5億英鎊），員工人數介於100人至5萬人之間。

甲骨文公司歐洲、中東、非洲及亞太區技術產品及系統業務資深副總裁Andrew Sutherland

表示，雖然亞洲在創新方面處於全球領先地位，但本次研究證實 — 創新的寒冬即將到來

。在現今競爭激烈的全球經濟體系中，企業一旦被超越就再難迎頭趕上。因此必須瞭解目前所面臨的挑戰並主動尋求解決方法。

Andrew Sutherland表示，只有基於有效且積極的企業文化、領導者明確的願景、選擇並優先安排重點專案、提供資金支援，並採取聯合創新等新手段，創新活動才可能取得成果。創新不僅在於想法，更在於執行。

甲骨文的研究報告主要結論包括：2/3的受訪者表示，80%的創新專案從未進入市場。超過1/3的企業負荷過多的創新專案。28%的受訪者提及惰性和長期抗拒改變阻礙創新。1/4的受訪者表示，缺乏標準流程阻礙創新（26%）；缺乏願景（27%）和企業不重視（23%）也是創新的主要障礙。

研究結論也發現：阻礙新的產品、服務和客戶體驗進入市場的主要因素包括：沒有足夠的科技和技術支持創新專案執行；創新團隊過於偏離核心業務；執行力低落。 但是與此同時，有86%正在高速成長的企業，都在對創新進行投資。

也有1/3的受訪者坦承，他們同時發展過多專案，導致資源分散，阻礙企業成功推進創新專案。這樣的現象在高速成長的企業尤其明顯 — 41%的高速成長企業指出，他們同時進行過多

的創新專案；另外，創新團隊過於偏離企業核心業務也被認為是主要障礙之一。

此外，報告發現，許多企業在領導層支援、資金投入和未來願景方面的重視程度不足，且缺乏明確的責任制度，這些都阻礙創新專案的成功。

企業也已逐漸不以員工生產力（52%）和營業額（53%）等傳統因素作為衡量成功與否的指標。越來越多的企業將客戶體驗（57%）和客戶留存率（52%）等作為投資回報的關鍵衡量指標。