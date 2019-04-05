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貿協組團參加日本規模最大授權展

2019-04-05 14:49聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

外貿協會受經濟部國際貿易局的委託，參加日本規模最大的內容展覽(Content Tokyo)。貿協第3度組團參加此授權領域的指標展覽，共徵集15家廠商參展，含括原創圖像、藝術圖像授權、VR、動畫製作以及AI等類別，我國己成為該授權展覽最大的海外參展國。

日本國際內容展(Content Tokyo)於4月3日至5日於Tokyo Big Sight盛大展出，其內容產業相關展覽包括：數位內容(Production/Audio Expo)內容市場推廣(Content Marketing Expo)、先端內容製作技術(Advanced Content　Technology Expo)、人工智慧應用(AI Expo)等7展。

隨著2020年東京奧運即將到來，日本從製造業至服務業都積極尋找能提高產品與服務附加價值的合作機會，大會表示，今年為有史以來規模最大的一年，共有超過1,300家企業參展，其中授權展覽(Licensing Japan)即超過220家業者，來自台灣、韓國、泰國、中國大陸等世界各地超過1,500個品牌和原創角色，預期將會有來自全球授權代理商、產品製造業、電視台、電影公司、媒體、公關公司、出版商、廠商、食品、數位內容開發商、旅遊等各行各業超過4萬2,000位買主出席。

貿協表示，本次徵集的台灣廠商皆為一時之選，包含在東京已有實體店面的潮流品牌「STAYREAL(銳耳創作)」；從台灣7-ELEVEN反攻日本市場的「OPEN小將」;專提供美術設計製作專業服務、合作夥伴包含日本3A級遊戲開發公司-Nintendo、Konami以及Bandai Namco，2度參展的「形之遊」;SANRIO布丁狗2018年度合作IP「柴語錄」等。

根據國際授權業協會(LIMA)年報資料統計，日本為全球第3大授權市場，產值125億美元，亦是亞洲角色經濟發展最為蓬勃的國家，而台灣文化和日本文化淵源至深、商業交流頻繁，業者都希望藉此平台提高品牌的關注度，開拓日本市場，亦了解日本品牌的操作模式及消費市場趨勢。

為完整呈現台灣創意以及原創IP一源多用的發展性，本年參加的業者包含原創IP業者-衣皓實業、傛瑞國際、城邦文化、利沙企業、串角色工作室;AR業者-拓集科技;動畫業者-壹同樂動畫工作室(壹動畫)、奇門音像；遊戲業者-信革數位以及AI業者-女媧創造及立普思等。藉由整合整體形象，貿協持續推廣台灣文化創作動能，爭取跨產業、跨平台、跨市場的合作商機，並透過國際展覽活動，讓世界看見台灣的軟實力。

本年貿協臺灣館為授權展區最大的海外組團單位，類別包含原創圖像、藝術圖像授權、VR...
本年貿協臺灣館為授權展區最大的海外組團單位，類別包含原創圖像、藝術圖像授權、VR、動畫製作以及AI等類別，完整呈現臺灣創意以及原創IP一源多用的發展性。貿協提供
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