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獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 訴在公務員眼中「不值錢」

把休旅比下去 轎車銷售王改款再進擊

2019-04-05 09:29經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

國人到底喜歡買什麼車?根據2018年全市場TOP10車款出爐後，明顯看出來，隨著國內愈來愈重視休閒旅遊，房車銷售逐漸式微，取而代之是休旅車及跨界休旅車款。然而隨著3月27日國內銷售神車TOYOTA COROLLA ALTIS大改款上市後，轎車銷售也開始反攻，全年銷售目標推估衝破3萬台，有望達3.2萬台。

雖然國內消費者喜好已經再改變，然而去年銷售第一名，一如多年來國內汽車銷售第一寶座依舊毫無懸念由神車Altis拿下，以 2.79萬輛的銷售成績、單一車款占總市場達 6.4%的銷售佳績，在國內所有車型中依舊位居首位；去年國內車市當中，銷售前5大乘用車款分別為ALTIS、RAV4、CR-V、SIENTA、YARIS；隨著3月27日大改款上市再度掀起市場新議題。

汽車達人分析，今年即將大改款，去年銷售未能突破3萬台，是第11代車型發表以來賣得最少的一年，主要是想換轎車的消費者對這款車今年即將改款上市的期待，雖然有這樣的因素影響，這款車還是蟬聯去年銷售冠軍寶座。隨著今年3月新車上市後，今年Altis的銷售台數可望再度衝高，全年銷售可望再度回到3萬台以上。

另外，這次和泰車此次導入全新國產Altis，還有油電兩款車型，滿足不同車主需求，其中Hybrid車型，成為接替Camry後，TOYOTA在台國產的唯一Hybrid車型，油耗測試平均每公升可跑25.8公里，專家換算，從台北101開到高雄85大樓，只需耗半桶油，省油耗將會吸引消費者上門看車。

國內銷售神車TOYOTA COROLLA ALTIS大改款上市後，轎車銷售將開始...
國內銷售神車TOYOTA COROLLA ALTIS大改款上市後，轎車銷售將開始大反攻。公司提供
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