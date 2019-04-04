清明連假第一天 掃墓公車今日疏運17萬人次

2019-04-04 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今（4）天是清明連假第一天，也是農民曆適合祭祀的好日子，加上天氣晴朗穩定，上山掃墓人潮明顯增加，掃墓公車各線以最大運能因應隨時出現的大量人潮，迅速接駁民眾前往各墓區，在現場工作人員的引導及警察的交管指揮之下，乘車秩序良好，刷新今年單日疏運人次最高紀錄，總計五個假日累積疏運達61萬人次。

首都、臺北與大都會客運表示，今天共派出145輛車服務，五條路線總共載運17萬205人次，其中木柵線8萬3,364人次、南港線3萬122人次、崇德線2萬6,704人次、陽明山線2萬7,803人次、軍人公墓線2,212人次，刷新今年單日疏運人次最高紀錄，總計五個假日已累積疏運達61萬人次。富德靈骨樓、富德公墓辦公室及陽明山靈骨塔等三大轉運點附設乘客服務中心，今日共借用出717套次的掃墓工具、幫忙照顧1位兒童及寄放物品62件次。

掃墓公車於行駛期間均有大量人潮搭乘，為避免人、車交織混雜，增加肇事風險，於重點路口均要求駕駛落實指差確認，並在乘客經常橫越道路的區域，指派專人維持人、車秩序，以確保行車安全。另掃墓公車期間提供借用掃墓工具、寄放物品等各項貼心服務，以及協助長者、行動不便乘客上下車，均普獲民眾好評。

由於崇德線僅能採中型巴士營運，行經管制點需等候專人引導會車，運能十分有限，欲前往富德公墓、富德靈骨樓掃墓的民眾，敬請搭乘捷運至動物園站2號出口轉乘掃墓公車木柵線，或至南港站搭乘270、藍25等公車至中華科技大學轉搭掃墓公車南港線。崇德線公車則留給在崇德街沿線掃墓的民眾搭乘。