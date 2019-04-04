日本仍是國人最愛 夏季航班數連三年居各航線之冠

2019-04-04 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



兩岸關係雖仍陷冰凍，但陸客來台人數有微幅成長跡象，據交通部民航局統計，今年的夏季班表（4月1日～10月31日），兩岸航班連續兩年增加。不過，國人最愛旅遊的國家－日本，今年夏季班表有697班，連續三年拿下四大「黃金航線」的龍頭寶座。

交通部民航局官員說，今年兩岸航空公司夏季班表共計畫飛航626班，航班數之所以較增加，主要是部分航線仍有增班，而有季節性因素的航點，在夏季也重新提出飛航需求，這顯示兩岸往來的旅客量是有在成長的。

不過官員強調，班表是各航空公司依市場需求排定後，向兩岸民航單位提出，在營運過程中若發現市場狀況好轉或不佳，事先報備後還是可以增減班的，所以最後會飛多少，還是要等10月底才知道。

據指出，兩岸關係在2016年520後陷入冰凍期，前（2017）年的夏季班表較2016年同期每周大減105班，兩岸航空公司每周共飛航584班，為三年前兩岸協議航班數增至每周890班以來的最低數字，航空旅遊業者預期兩岸關係沒有和緩跡象，班次還會持續減少，結果去年夏季班表「意外」止跌回升。

雖然兩岸關係沒有新的變化，但旅客往來狀況卻有慢慢回溫跡象，在旅客需求增加下，航班數自然也跟著成長，今年夏季班表再較去年增加14班，出現連續兩年航班數增長的情況。

除了兩岸航班持續升溫，日本航線也是熱度不減，今年夏季班表再比去年同期增加26班，台日航線連續三年穩坐各國際航線的龍頭寶座；而去年因我發生花蓮大地震，以及中韓關係改善，韓國旅客來台人數減少，但近幾年台灣旅客赴韓國旅遊的人數則是有增無減，在市場需求暢旺下，今年夏季航班數則較去年同期增加34班，增加的班次位居四大黃金航線之冠。