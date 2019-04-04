親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公股銀人事搬風
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

倫敦政經學院地圖將台灣、中國標同一色 校友林飛帆表遺憾

日職／王柏融再遭鄉民狠酸：不下二軍調整嗎？

日本仍是國人最愛 夏季航班數連三年居各航線之冠

2019-04-04 17:52經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

兩岸關係雖仍陷冰凍，但陸客來台人數有微幅成長跡象，據交通部民航局統計，今年的夏季班表（4月1日～10月31日），兩岸航班連續兩年增加。不過，國人最愛旅遊的國家－日本，今年夏季班表有697班，連續三年拿下四大「黃金航線」的龍頭寶座。

交通部民航局官員說，今年兩岸航空公司夏季班表共計畫飛航626班，航班數之所以較增加，主要是部分航線仍有增班，而有季節性因素的航點，在夏季也重新提出飛航需求，這顯示兩岸往來的旅客量是有在成長的。

不過官員強調，班表是各航空公司依市場需求排定後，向兩岸民航單位提出，在營運過程中若發現市場狀況好轉或不佳，事先報備後還是可以增減班的，所以最後會飛多少，還是要等10月底才知道。

據指出，兩岸關係在2016年520後陷入冰凍期，前（2017）年的夏季班表較2016年同期每周大減105班，兩岸航空公司每周共飛航584班，為三年前兩岸協議航班數增至每周890班以來的最低數字，航空旅遊業者預期兩岸關係沒有和緩跡象，班次還會持續減少，結果去年夏季班表「意外」止跌回升。

雖然兩岸關係沒有新的變化，但旅客往來狀況卻有慢慢回溫跡象，在旅客需求增加下，航班數自然也跟著成長，今年夏季班表再較去年增加14班，出現連續兩年航班數增長的情況。

除了兩岸航班持續升溫，日本航線也是熱度不減，今年夏季班表再比去年同期增加26班，台日航線連續三年穩坐各國際航線的龍頭寶座；而去年因我發生花蓮大地震，以及中韓關係改善，韓國旅客來台人數減少，但近幾年台灣旅客赴韓國旅遊的人數則是有增無減，在市場需求暢旺下，今年夏季航班數則較去年同期增加34班，增加的班次位居四大黃金航線之冠。

至於第三大黃金航線－香港，這幾年航班數都相當穩定，雖然去年第4季香港快運停飛香港－花蓮航線包機，但在直飛與轉機的需求並未減少下，今年夏季班表僅比去年同期少了四班，而且含稅票價最低都可維持在五、六千元之間。

國人最愛旅遊的國家－日本，今年夏季班表有697班，連續三年拿下四大「黃金航線」的...
國人最愛旅遊的國家－日本，今年夏季班表有697班，連續三年拿下四大「黃金航線」的龍頭寶座（圖為日本佐賀地區的向日葵花田）。記者楊文琪／攝影
分享

航線兩岸關係
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

信實保全4千人軍團 掃廁所掃到登興櫃！

2019-04-04 09:01

茶飲股蓄勁 六角、雅茗積極展門市

2019-04-04 13:21

美容業回春 麗豐、佐登、羅麗芬樂活

2019-04-04 13:21

紡織族躍高 儒鴻、聚陽Q2雙位數成長

2019-04-04 13:21

經濟書坊／問題比答案重要

2019-04-04 02:23

連鎖效應／職人精神 拉高品牌力

2019-04-04 02:23

業務最前線／掌握價值鏈核心精神

2019-04-04 02:23

策略經營／台灣之星…創新行銷 抓住消費者

2019-04-04 02:23

永豐餘衛生紙 厚棒出擊

2019-04-04 01:53

長榮航慶30 拚永續飛翔

2019-04-04 01:48

Gogoro 建構本土電池鏈

2019-04-04 01:48

Gogoro談上市…要等最好時機

2019-04-04 01:48

大飲資產變動 兩個大問號

2019-04-04 01:48

大飲土地買來買去…疑點重重

2019-04-04 01:48

工總訪高雄 喊投資2,000億

2019-04-03 23:48

王文淵一句「百日」…全場笑歪腰

2019-04-03 23:38

工總高雄座談 經濟vs.環保擦出火花

2019-04-03 23:38

工總訪高雄 韓國瑜：把投資環境做好

2019-04-03 17:24

影／電廠PM2.5只占空汙4% 陸學森：電動車改善空品

2019-04-03 17:04

Gogoro電池產線再投50億 新電池續航力提升至170公里

2019-04-03 16:32

Gogoro要不要IPO？陸學森：目前沒有時間表

2019-04-03 15:39

Gogoro執行長陸學森邀產、官、學 合作進軍海外市場

2019-04-03 15:21

藥局數位戰開打 躍獅打造智能1號店

2019-04-03 15:00

網購壓境！百貨公司去年營業額成長只剩1.6%

2019-04-03 14:46

盛弘 打造全台首間智慧藥局

2019-04-03 14:46

新品激勵 永豐餘看俏

2019-04-03 14:46

電商迎「貓節」 搶500億大餅

2019-04-03 14:46

雅茗開疆闢土 Q1展店數破紀錄

2019-04-03 14:28

台塑送高雄116億元投資大禮 主要項目有這些

2019-04-03 14:15

樂天市場攜手頂呱呱 拚數位轉型

2019-04-03 14:08

40年老店永福樓宣布歇業》寒冬來了？資深記者從王品興衰，看餐飲業的「成功保存期限」

2019-04-03 13:07

直播主瞧不上只好自己撩落去 總經理自己開直播賣鞋

2019-04-03 12:32

夾娃娃機變調！機台裡放情趣用品、OK繃、電子菸

2019-04-03 12:28

兩岸生醫攜手 攻細胞治療

2019-04-03 02:20

兩岸細胞治療首波定價 下周揭曉

2019-04-03 02:20

好書導讀／強化董事會職能 健全公司治理

2019-04-03 00:03

憲生說法／菁英教育不是成功保證書

2019-04-03 00:03

上班卒仔 照子放亮／贏得訂單

2019-04-03 00:03

宏遠興業用數位大腦 把員工變成鋼鐵

2019-04-01 16:36
看更多

熱門文章

一戶鑑價超過13億 陶朱隱園單坪飆到440萬元

2019-04-03 23:11

全球第一家 台積5奈米完成試產

2019-04-04 01:48

廖燦昌慶富案下台接第一金董座 黃國昌：開什麼玩笑？

2019-04-03 22:52

綠營黨內初選在即 究竟為何公股人事會大風吹？

2019-04-03 21:00

台銀成公股總座搖籃 三副總出任三大行庫總經理

2019-04-03 18:46

全球首家 台積電5奈米完成試產

2019-04-04 11:43

中小型金融股 配息超誘人

2019-04-04 00:50

公股行庫換掉老藍男…蘇貞昌選舉整軍

2019-04-04 00:48

新潮流系力挺 公股金融高層換血

2019-04-03 20:54

公股行庫人事大地震 曾銘宗：明年大選考量

2019-04-03 20:10

府院角力？蘇揆主導 公股高層人事大地震

2019-04-04 00:51

台積電5奈米試產 推出完整設計架構

2019-04-03 22:49

五家公股人事大搬遷 回鍋、轉任、升任名單看這裡

2019-04-03 18:37

蘇揆主導 公股銀高層大搬風

2019-04-04 00:50

全球最大半導體材料市場 SEMI：台灣奪連9冠

2019-04-04 05:50

人事大驚奇…因慶富案下台 廖燦昌反升官

2019-04-04 01:04

公股行庫人事變動 蘇揆通盤調整盼發揮鯰魚效應

2019-04-03 21:29

財政部證實4家公股人事大調動

2019-04-03 18:51

日經：鴻海子公司富智康縮減安卓手機事業

2019-04-03 18:57

彰銀董座凌忠嫄 捍衛公股女戰士

2019-04-04 00:50

英系獨董砲打董座 台銀成下波角力場？

2019-04-04 00:52

新聞眼／決戰2020…換將布陣 抓金流固人脈

2019-04-04 00:59

台灣發明防駕駛視線死角 角逐美國愛迪生獎

2019-04-04 07:38

去年我出口排名維持第18名 居亞洲四小龍之末

2019-04-04 11:55

第一金董座廖燦昌 金融資歷逾30年

2019-04-04 00:50

行庫高層異動 傳總統府不知情

2019-04-04 00:50

綜所稅申報 避開六大錯誤

2019-04-04 01:01

大飲資產變動 兩個大問號

2019-04-04 01:48

台銀合庫六個高層升官 立委：董總也要師出同門？

2019-04-03 19:35

華南金董座張雲鵬 明快領導效率高

2019-04-04 00:50

Gogoro 建構本土電池鏈

2019-04-04 01:48

勞保年金將調高…13.5萬人受惠 6月入帳

2019-04-04 00:57

土銀董座黃伯川 授信業務能力強

2019-04-04 00:50

勞保年金給付額 估調升5%

2019-04-03 23:39

彰銀布局 一步好棋

2019-04-04 00:50

工總訪高雄 喊投資2,000億

2019-04-03 23:48

王文淵一句「百日」…全場笑歪腰

2019-04-03 23:38

夏普筆電在地化 挑戰雙A

2019-04-04 01:48

NCC通過新X值 固網價格將再下降

2019-04-03 18:46

華南銀任職42年…張雲鵬深厚功底 娘家人歡迎回鍋

2019-04-03 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top