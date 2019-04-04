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漢諾威工業展 台廠躍居亞洲第三大參展來源國

2019-04-04 16:34聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

今年邁入第72屆的漢諾威工業展（Hannover Messe），3月31日在漢諾威會議中心(Hannover Congress Centrum)隆重開幕，展覽為期5天，主辦單位稱有來自全球75個國家計6,500家參展，地主國參展商達2,463家，預估將可吸引22萬訪客。

漢諾威工業展為全球工業展翹楚，展項包括領先的自動化、機器人、工業軟件、驅動系統和流體動力技術、能源技術、分包和硏發。該展在去年結合倉儲物流展，今年則持續與空壓技術品項合併展出。六大主題館包括:自動化與傳動控制、工業零組件、能源、研究與科技、數位工廠及空壓技術等。

過去每年固定春季舉行的漢諾威電腦展( CEBIT )去年底宣布停辦後，資訊和通訊工程類產品，如物聯網、大數據和人工智慧領域，也有不少業者轉戰漢諾威工業展。

今年開幕主辦單位Deutsche Messe邀請德國總理梅克爾(Angela Merkel)與今年合作夥伴國瑞典總理H.E. Stefan Lofven擔任貴賓，下薩克森州州長StephanWeil、德國電氣電子製造商協會(ZVEI)總裁Michael Ziesemer、漢諾威工業展國際技術獎(HERMES Award)代表、德國聯邦教育和研究部長Anja Karliczek等，以及包括上百位CEO及300名國際媒體代表等超過2,500人的政商名流及廠商代表，齊聚一堂共襄盛舉。

開展(4月1日)當天我駐德代表謝志偉在代表處漢堡辦事處處長羅美舜、經濟組組長何元圭與杜塞道夫台貿中心主任周秀隆陪同下，至經濟部國際貿易局委託外貿協會籌組的臺灣館，向我27家參展廠商致意。

貿協產業拓展處顏貽彬副處長表示，工業4.0結合智慧機械製造、電子電機、工業IT等3大產業，是臺灣具世界競爭力的主力產業。今年臺灣館工業自動化及工業IT相關的廠商明顯成長。各家業者卯足全力展示各自專精的工業產品，以擄獲買家訪客的青睞，有機會在今年展出中爭取更大商機。

臺灣館義高公司郭經理表示，該公司十分看好德國及歐洲市場商機潛力，以創新的技術提供買主特定需求的解決方案，來拉開與其他競爭者的差距。嘉聯、中貿、凱登、得裕等企業則是對臺灣館整體形象給予肯定。

除貿協所帶領的27家工業零組件、工業IT、能源及工業自動化等廠商在形象館展出外，加上流體傳動公會及軸承暨傳動公會25家會員，以及自行獨立參展廠商包括上銀、台達電、振鋒、微星、普萊德、士林電機、凱士士、東元、世協、銀泰、全球傳動、達明機器人、東培等，堅強的展出陣容使得臺灣躍居亞洲第三大參展國。

學術領域的台灣大學、成功大學、逢甲大學、中央大學、虎尾科技大學等5所大學，也以科技部國際產學聯盟(Global Research & Industry Alliance, GLORIA)名義於研究與科技館展示。

義高公司(中)詳細介紹該公司創新技術的解決方案。貿協提供
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