房市擺脫連7藍！ 但成交量放大原因令人憂心

2019-04-04 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



房市329檔期登場，最新市調，3月推案量、廣告量、來人量與成交量同步升高，預售房市中止連7藍，重回黃藍燈。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市雖回到黃藍燈，但3月成交量放大，是因為不少3月公開的建案，早在二、三個月前就已起跑潛銷預收，沒有潛銷就直接開賣的建案，實際銷售並不佳，市況不如想像樂觀，房市前景仍令人憂心。

根據住展雜誌調查，3月預售屋推案量持續放大，全月預售案量300多億，單一案量達15億以上的指標案有新北市三重「豐鼎」、板橋「上上禮」、「遇東騰」與「國泰田」、基隆中正「台北雪梨灣」、桃園中壢「聯上3Q」、楊梅「皇普鉑苑」、桃園「昭揚君硯」、龜山「台北國際村」和「新潤翡麗2」。

2月新釋出的新成屋可售戶數則衝破1000戶，單一案量達10億以上的指標案有台北中正「Legend 63」、新北市新莊「賓陽悅容莊」、五股「麗寶微風天地」、桃園中壢「國際商務城」。

隨著新推案湧現，3月廣告批數增至約1.42萬批。議價率部份，由於新釋出建案價格大多居高不下，幾乎找不到讓利案，議價率持續縮小。