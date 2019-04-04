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房市擺脫連7藍！ 但成交量放大原因令人憂心

2019-04-04 10:46經濟日報 記者游智文╱即時報導

房市329檔期登場，最新市調，3月推案量、廣告量、來人量與成交量同步升高，預售房市中止連7藍，重回黃藍燈。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市雖回到黃藍燈，但3月成交量放大，是因為不少3月公開的建案，早在二、三個月前就已起跑潛銷預收，沒有潛銷就直接開賣的建案，實際銷售並不佳，市況不如想像樂觀，房市前景仍令人憂心。

根據住展雜誌調查，3月預售屋推案量持續放大，全月預售案量300多億，單一案量達15億以上的指標案有新北市三重「豐鼎」、板橋「上上禮」、「遇東騰」與「國泰田」、基隆中正「台北雪梨灣」、桃園中壢「聯上3Q」、楊梅「皇普鉑苑」、桃園「昭揚君硯」、龜山「台北國際村」和「新潤翡麗2」。

2月新釋出的新成屋可售戶數則衝破1000戶，單一案量達10億以上的指標案有台北中正「Legend 63」、新北市新莊「賓陽悅容莊」、五股「麗寶微風天地」、桃園中壢「國際商務城」。

隨著新推案湧現，3月廣告批數增至約1.42萬批。議價率部份，由於新釋出建案價格大多居高不下，幾乎找不到讓利案，議價率持續縮小。

買氣方面，進入購屋旺季，3月新建案看屋來人量與成交量均同步上揚，尤以台北市的北投、新北市三重、板橋江翠北側重劃區、桃園龜山A7重劃區、中壢的內壢地區等地，市況回升較明顯。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
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圖／591新建案提供
圖／591新建案提供
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房市建案重劃區
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