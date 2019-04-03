一戶鑑價超過13億 陶朱隱園單坪飆到440萬元

2019-04-03 23:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



中華工程今（3）日晚間發重訊指出，中工取得「陶朱隱園」4戶房屋及30個車位不動產，總計坪數折合約1,197坪，每坪交易金額約357.19萬元，總金額高達42.78億元。至於拆算車位後的每坪鑑價價格，粗略來算落在440萬元左右，總價13.2億元，但因鑑價價格遠低於市價，因此不能代表未來陶朱隱園的開價。

位於台北市豪宅林立的信義計畫區「陶朱隱園」，由亞太工商聯、中華工程合作開發，佔地達2,468坪，為全世界第一座旋轉型垂直森林超級豪宅，為地上21樓、地下4層的SS鋼骨建築，總計40戶，每戶坪數約300坪。預計最快今年第3季公開。

針對今日重訊內容，中工發言人程安慈表示，由於「陶朱隱園」是由亞太工商聯、中華工程，以77%及23%合作開發，而工程期間中工有代墊款項，昨日分屋簽約時以資產取處辦法，鑑價後分回4戶房屋及30個車位不動產。

內容指出，「陶朱隱園」4戶房屋及30個車位不動產，總計坪數折合約1,197坪，每坪交易金額約357.19萬元，總金額高達42.78億元。不過，外界好奇的莫過於未來陶朱隱園的開價，因此鑑價拆車位後的價格也備受矚目。

若以目前實價登錄最貴停車位紀錄、信義區豪宅「皇翔御琚」單一車位870萬元來換算，陶朱隱園這次鑑價後，每坪鑑價金額落在440.13萬元，每戶300坪總價13.2億元。

地產業界人士指出，鑑價價格不等於開價價格，且一般鑑價價格遠低於市價，雖然不能代表未來陶朱隱園的開價，但對於陶朱隱園未來的價格，算是有稍微揭開神秘面紗。

超豪宅「陶朱隱園」僅有40戶，案量超過400億元，目前採低調銷售方式，未來也不公開銷售。據了解，該案已陸續有潛在客戶洽詢，但實際組數與該案售價，中工依舊不對外透露；不過「陶朱隱園」的天價，外界預估，每戶應落在18億至22億元間，每坪單價則落在600至800萬元間。