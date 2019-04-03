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方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

影／米其林來台後　台灣餐館業營收翻倍成長

2019-04-03 21:13經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

全世界最著名的美食聖經，米其林指南登台滿1年，4月10日將推出2019年的新指南。根據統計，全台餐館營收年增率從2017年2.92%，成長至2018年4.57%，創7年來新高。有了這些光環，是否真的替台灣餐飲界帶來變化？

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