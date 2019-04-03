影／電動機車安全嗎？直擊ARTC檢測

2019-04-03 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱惠恩 ╱即時報導



你知道電動機車上市前，要經過哪些安全與環保的檢測嗎？一起帶您直擊車輛研究測試中心電動機車測試畫面，其中還有鮮少公開、造價逾4億新台幣的電磁波檢測實驗室。