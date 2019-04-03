「冷氣早販期」有優惠！購買節能產品 補助最高3,000元

2019-04-03 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家用冷氣是季節性商品，家電業者都會在4月促銷，特別是好禮五選一、六選一的贈品，單價往往達二千元，甚是更高，成為俗稱「冷氣早販期」的優惠，今年有政府節能家電補助，冷氣最高補助三千元，成為另項好禮，帶動汰舊換新的動能。台北市電器公會理事長廖全平指出，冷氣贈品加上節能家電補助，買氣有明顯提升一至二成。

也是雅光電器董事長廖全平指出，在各家品牌的宣傳節能家電補助，以及冷氣早販期促銷之下，節能家電提升一至二成，尤其是，消費者大都清楚節能補助的事，各縣市政府也全力推動，購買一台節能冷氣補助最高有三千元，是很吸引人的，此外，節能冰箱也列入補助，最高也是三千元。各買一台、亦或冷氣買二台的話，補助可達六千元，吸引的魅力相當高。

廖全平說，三大家用冷氣品牌的日立、大金、Panasonic，，日立及Panasonic的冷氣早販期都有市價二千元或是更高，大金則祭出以現金抵折二千至五千元不等的優惠，其他家冷氣品牌的聲寶、東元、三洋電、大同、禾聯碩、歌林，以及韓系LG、日系三菱重工、富士通等，也同樣有促銷贈品，結合節能家電補助，的確打動汰舊換新的消費者，可以利用這段優惠進行選購。

他認為，節能家電補助需要的項目，己經減少新舊產品照片及產品保證書二項，這項便民措施，申請補助由原來的八項減少二項，有利於消費者的申請作業。

冷氣早販期的贈品促銷，家電業者主要著眼於希望消費者提早購買、安裝，一旦進入冷氣的大月，因為天候溫度一飆高，往往會造成消費者急於購買及早排定安裝訂單急遽升高，致使「湧入太多的訂單，無法消納，得需排隊」的現象，畢竟冷氣產品需要安裝的施工時間，另外，施工還得配合消費者在家的時段，不像其他家電產品貨送到達、亦或簡易安裝即可。