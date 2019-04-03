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你怎麼看／日歐EPA讓消費者笑了

2019-04-03 19:13經濟日報 記者邱惠恩╱即時報導

喜愛赴日購物，又對歐洲名牌服飾與皮包愛不釋手的人要特別注意了。日本與歐盟簽訂「經濟夥伴協定（The Economic Partnership Agreement,EPA）」今年2月1日生效了。若能掌握好日歐兩國的零關稅項目，就有機會在日本以相對台灣更便宜的價格，買到歐洲名牌服飾與皮包。

此次日歐EPA協定，有三大之最，分別是最大經濟規模、最高品質協定、最大數據經濟示範區。

【最大經濟規模】

日本與歐盟雙邊經濟規模合計占全球國內生產毛額（GDP）約三成（28%），雙邊貿易總值合計約占全球四成（35.8%），人口合計約6.3億，占全球總人口8.6%，成為全球最大型的自由貿易協定。

中經院日本中心主任蘇顯揚分析，日歐EPA協定，由於雙邊經濟規模之最，對阻擋當前美國總統川普掀起的保護主義潮流有一定效果。

【最高協定品質】

根據協定，歐盟降稅範圍達99%，日本則是97%，另外納入智財權保護、公司治理、政府採購等，是一項高水準的自由貿易協定。

歐盟受惠最大的產業之一屬農業，85%出口至日本的歐盟農產品將逐步移除關稅。零關稅部分，立即生效的包含酒類（含氣泡酒、酒精飲料）、加工食品，硬起士類目前關稅29.8%，15年後零關稅。關稅高達38.5%的牛肉，15年後關稅降至9%，豬肉平均關稅達4.3%，大部分也將零關稅。

歐盟預估，出口至日本的加工食品將增加51%（10億歐元）、乳製品將增加215%（7.29億歐元）、紡織品增加220%（52億歐元）、貨物與服務業（含金融保險服務））增加24%。歐盟預計，一年可省下10億歐元關稅。

日本受惠最大的產業之一則是汽車與其相關零組件產業。出口至歐盟的日本汽車目前關稅10%，2026年開始零關稅。

蘇顯揚指出，南韓與歐盟FTA於2011年7月簽署，南韓對歐盟的汽車出口從2010年29.4萬輛，上升至2013年40.4萬輛；日本對歐盟的汽車出口從2008年86.7萬輛，降至2013年37.2萬輛，足見自貿協定對出口的影響，日歐EPA協定生效後，預估可縮短日韓對歐盟的汽車出口差距。

協定帶來的零關稅好處，受惠對象不僅企業，還有消費者。尤其歐盟出口至日本的服飾與皮革品項（含皮包、皮草等），將在第11年、16年達到零關稅。歐洲葡萄酒等酒類則是立即零關稅。排除匯率變數，對於喜愛赴日旅遊的台灣民眾而言，的確可以用比台灣更便宜的價格購入歐洲名牌精品。

【最大數據經濟示範區】

「數據金礦」是AI、5G時代利器，然而歐盟在2018年頒布被稱為史上最嚴個人資料保護法「一般資料保護規則，GDPR」法案，不適用法案原則的企業，將被屏蔽在廣大的歐盟人口數據資料之外。

然而，日本已在1月23日取得該法案適足性，EPA協定中再次強調，允許雙邊的個資自由安全的互相傳輸，顯見日本企業取得數具金礦的優先入場券。

台經院台灣歐洲研究中心主任葉基任分析，日歐雙方將成為最大數據經濟示範區，未來有關訂定數據使用相關準則，日本歐盟將有極大的話語權。

【台灣影響】

蘇顯揚表示，台日雙方長久以來，存在日本研發下單、台灣接單生產的模式，若日本對歐盟擴大出口，台灣將間接受惠。

負面來看，葉基仁分析，台日部分出口項目相似度高，例如石化、紡織、機車等，將可能受到負面衝擊。不過，葉基仁指出，台商經商靈活度高，會在各國設廠，避免標籤MIT被課徵高關稅。

從宏觀角度來看，各國積極洽簽雙邊、多邊自由貿易協定，台灣對外重要貿易的國家，卻連一個自貿協定都沒有簽署成功，即便台商的經商手腕再怎麼靈活，競爭力仍將受到一定程度的削減。

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