大陸人氣爆棚的「金莎菠蘿包」 將來台開賣

2019-04-03 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



老字號連鎖平價牛排館天蔥國際（2740）今（3）日宣布，旗下人氣新品牌、星級港點「點8號」業績逐漸增溫，預計將在4月推出眾所矚目的新菜色，包括4月4日即將上市的「金莎菠蘿包」、「正宗港式點8奶茶」，老饕們必點的「炸豆腐奶」也將陸續上菜。

天蔥今天公布3月合併營收1,145萬元，較去年同期減少60.06%，主因去年裁撤許多績效不佳門店所致。天蔥今日平盤收在19元。

天蔥是老字號連鎖平價牛排館，受國人飲食習慣改變影響，天蔥主力品牌Mr.Onion店數持續減少，去年除了積極調整體質、關閉營運不佳門店外，並開設港式點心店「點8號」，尋求轉型。

點8號的「金莎菠蘿包」被大陸知名點評網站「大眾點評」上海地區網友點評為第4名；創新版的炸豆腐奶用熱騰騰的起司代替豆腐，裹粉後炸到酥脆，再撒上糖粉，是許多饕客都愛的甜點。

點8號第二間新店預計將在第2季開出，未來平均兩、三個月開一間店，展店區域目前鎖定桃園以北，例如台北市、新北市、林口地區等，未來也不排除進軍新竹、台中和台南等地。

至於Mr.Onion展望，天蔥強調，Mr.Onion的瘦身計畫將接近尾聲，未來針對即將租約到期的門店重新評估是否續約及改裝的可行性，例如之前開在比漾廣場的雙和店經評估後於3月不續約，另覓更適合地點開設新店。Mr.Onion今年將呈現嶄新風貌，投資人拭目以待。