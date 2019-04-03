國泰置地租金衝上每坪4,200元 刷新該大樓租金紀錄

2019-04-03 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



根據最新揭露的實價資料顯示，台北市信義區頂級A辦大樓「國泰置地廣場」，每坪租金有兩筆站上4,200元，刷新該大樓租金實價揭露的紀錄。

信義計畫區每坪站上4,000元租金的辦公大樓，包括101大樓、南山廣場與國泰置地廣場。

信義計畫區內的豪宅與辦公市場是市場矚目的焦點，按實價資料顯示，國泰置地廣場的兩筆租金交易，時間點落在今年1月與2月，單坪的租金行情都在每坪4,200元，這兩筆實價租金，也是2015年國泰置地廣場有實價揭露以來的最高價。

信義區域內指標豪宅「琢白」揭露兩戶，第一戶2016年10月交易，總價約6.1億元，14樓單價每坪210萬元，新揭露的案件是12樓每坪208.8萬元，總價約3.1億元，交易時間則是2018年2月。由於該社區大樓已經進入成屋銷售階段，預料後續還會有更多的實價揭露。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從國泰置地廣場的實價紀錄可以看出，信義計畫區租金上漲的軌跡，2015年租金單坪每坪2,993~3,358元，2016年單坪租金在3,045~3,650元，2017年每坪租金3,400~3,700元，2018年每坪租金3,360~3,938元，2019年則刷新大樓新高到每坪4,200元，由租金的行情走勢來看，近年信義計畫區的上漲趨勢明顯，也帶動周邊辦公大樓租金走揚。