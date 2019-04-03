Gogoro要不要IPO？陸學森：目前沒有時間表

2019-04-03 15:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



Gogoro在台灣的電動自行車累積銷售已達到14.5萬台，募資與投資金額都超過百億元，有關Gogoro到底要不要IPO引發各方關注。對此Gogoro執行長陸學森說：「目前沒有時間表，就是看什麼時間、有什麼樣的需求、才會去評估IPO的計劃，在產品推動過程中，也會是進行評估推動的一件事。」