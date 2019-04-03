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藥局數位戰開打 躍獅打造智能1號店

2019-04-03 15:00經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

躍獅連鎖藥局與資策會合作，打造全台首間智慧藥局「 智慧一號店」。躍獅連鎖藥局今日宣布，與資策會攜手合作，打造全台首間智慧藥局《躍獅連鎖藥局 智慧一號店》於今（3）日落成，透過一系列智慧檢測將健康資料連雲，結合由專業藥師、營養師、護理師組成的健康顧問團隊，達到以大數據分析為基礎的全人照護，同時也代表著民眾將個人健康圖譜一手在握的時刻相距不遠了。

匯聚台灣資通訊科技能量，躍獅連鎖藥局更以領先技術推翻傳統的藥局模式，偕同包括研勤科技、研鼎智能、是方電訊等雲端技術服務業者，將「人臉辨識」首次導入台灣健康生活產業，具體展現以數位化帶領產業創新的決心！

躍獅連鎖藥局與資策會攜手合作，全台首間智慧藥局「躍獅連鎖藥局 智慧一號店」正式落成。

人口結構老化是台灣與全球共同面臨的社會趨勢，因應高齡需求，健康生活產業也正產生全新變革，從養老長照、醫療器材、生技產業到互聯網、醫藥電商等領域，藥局更是協助民眾與健康接軌的最近距離。

躍獅連鎖藥局與資策會攜手合作，打造全台首間智慧藥局「躍獅連鎖藥局 智慧一號店」，透過一系列智慧檢測將健康資料連雲，結合由專業藥師、營養師、護理師組成的健康顧問團隊，達到以大數據分析為基礎的全人照護，目標為民眾打造個人健康圖譜，提供民眾從醫院到在宅的健康服務。

躍獅連鎖藥局陳美孜總經理表示：「躍獅連鎖藥局身為全台灣第一間連鎖藥局，肩負著引領產業發展的責任與使命，不僅作為民眾的社區健康顧問，更是協助政府政策落實與推動。繼去年與盛弘醫藥、敏盛醫院等攜手合作，躍獅連鎖藥局更在今年轉型成為『社區健康顧問』，不僅是為民眾的健康把關，也協助推動台灣健康生活產業服務智能化、實踐為台灣醫療產業鏈深入社區服務的責任。」

財團法人資訊工業策進會 卓政宏執行長提到：「台灣龐大的健保資料是健康生活產業發展智慧化的重要利基，資策會秉持著協助政府推動產業數位轉型之使命，持續推動台灣健康生活產業服務智能化。躍獅連鎖藥局智慧一號店成立對台灣健康生活產業將帶來的衝擊不僅是顛覆了實體與線上的界限，透過資訊流的驅動也意味著民眾對藥局通路的認知將從藥事照護、轉型為個人健康圖譜的建構渠道。」

躍獅連鎖藥局智慧一號店匯聚台灣資通訊科技能量，以領先技術推翻傳統的藥局模式，偕同包括研勤科技、研鼎智能、是方電訊等雲端技術服務業者，合作發展人臉辨識系統與連網量測資料串接，隨著智慧一號店落地，相關技術也是首次應用於健康生活產業通路。

民眾至躍獅連鎖藥局諮詢時，透過人臉辨識系統將自動帶出會員資料、健康數據及用藥紀錄，由躍獅健康顧問團隊從預防保健、藥物諮詢到維護健康全方位檢視，並將每一次的諮詢數據和量測結果回傳雲端作數據分析。

躍獅今（3）日在台北市民生東路四段開出的智慧一號店，宣示藥局數位戰開打。記者黃文...
躍獅今（3）日在台北市民生東路四段開出的智慧一號店，宣示藥局數位戰開打。記者黃文奇／攝影
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躍獅今（3）日在台北市民生東路四段開出的智慧一號店，宣示藥局數位戰開打。記者黃文...
躍獅今（3）日在台北市民生東路四段開出的智慧一號店，宣示藥局數位戰開打。記者黃文奇／攝影
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