台北東區租金剩三分之一 房東們心聲：別再說我們貪婪

2019-04-03 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



開業41年知名江浙菜餐廳永福樓無法負擔每月約2百萬元的高租金，今年2月底租約到期後歇業，引爆東區租金高得嚇人，但商機卻直直落的話題，根據今周刊和欣元商仲合作走訪，東區商圈的店面空置率達13％，居北市14個知名商圈之冠。

不少人把商圈沒落歸咎指向坐擁金店面、死不肯降租的東區房東。但真的是這樣嗎？今周刊探訪東區神祕房東林式霽家族面貌，他們的房產散佈忠孝東路四段復興南路到光復南路口，外界習慣稱為「東區林家」。

林家管理物業的另一特色，是家族團結不賣店面，也因為維持店面只進不出的原則，加上林家後代又有不少人移居日本、美國，很多向東區林家租店的房客，幾乎從未見過房東本人，林家甚少與房客互動。或許是家族並未感受東區商圈人潮早已大不如前，使得租金條件長年不動如山。

另外提起東區店面房東，「劉媽媽」最為人所知，來到忠孝東路與復興南路十字路口，第一眼見到的雄獅旅行社，房東就是劉媽媽，而忠孝東路四段77巷旁的美珍香店面也是劉媽媽的。

本名劉月釵的劉媽媽，早年是皮鞋店老闆娘，但投資眼光精準，只要一有錢就投資店面，跟隨在劉媽媽身旁的兒子俞昌哲後來也陸續征戰台北、台中店面市場；跟劉媽媽同樣在15年前左右進軍東區店面的另一位大咖，是綽號「江醫師」的投資大戶，位於忠孝東路四段209號的屈臣氏藥妝店，因每月業績突破千萬元，榮登該品牌全台店王，這家店面就是江醫師所有。

江醫師說：「如果有人願意租，房東誰願意空著？」他說，外界批評房東惡意漲租的說法並不正確，「其實每一間店面都有降租，我也願意與房客共體時艱調降租金，而且不少空置店面也有房客在洽談中。」

另一位東區店面投資客樹伯，不久前因店面空置調降租金而順利迎來新房客，「我們房租其實都降到一半以上，剩三分之一！」現年67歲的樹伯，國中沒畢業就北上當餐廳學徒、打拚賺錢，靠賣魷魚羹賺來一桶桶財富，13年前斥資上億元從劉媽媽手中買下忠孝東路四段上約15坪的店面。

租下自己店面的第一個房客，當時每月租金60萬元，投報率約有4到5％的水準。樹伯直言，差不多10年前房租就開始往下，每月收租約40、50萬元，5年前約降到30萬元，今年新房客是化妝品類客人，但租金已經降到每月20萬元。

「租金如果再下去就死了，已經見骨了。」至於人潮衰退的原因，小販出身的樹伯用市井、直白的口吻解讀：「電商也有關係，我們被它電到吱吱叫。」

他不服氣，直稱自己的房租和高峰時比僅三分之一，店面鄰居也從每月120萬元降到60萬元卻仍空租，「房東很願意配合，每一個人都願意降，不是像網路一面倒說貪婪，都沒來問房東，都是自己猜測。」