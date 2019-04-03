雅茗開疆闢土 Q1展店數破紀錄

2019-04-03 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



雅茗董事長吳伯超。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 雅茗天地集團、雅茗-KY（2726）今（3）日宣布，今年第1季新開門店家數為66家、淨增加營運門店數為31家、季末實際營運門店數為1,014家，同創歷來第1季的新高紀錄。

雅茗-KY指出，去年第一季展店速度雖然略有遲緩，但從去年下半年開始，持續強化展店動能。

今年第1季新增66家，超過2017年同期的62家，展店數已顯現超越前年營運水準之勢。值得注意的是，季淨增加營運門店數為31家，也是歷來同期新高，顯示門店關閉的情況也有所改善。

雅茗-KY董事長吳伯超表示，今年第1季對集團意義深重，因為集團淨營運門店數在1月首次突破一千家。

回顧1996年，雅茗創立第一個品牌「仙踪林」，十年後的2006年創立第二個品牌「快樂檸檬」。之後，陸續創立「Tea Opal 茶閣裡的貓眼石」、「Alma西班牙小食」、「游香食樂」、「喝嘛」。一路走來，誠屬不易。也對集團開展第二個千家門店，深具信心。

雅茗-KY指出，第1季新開門店中，最受消費者及市場矚目的，當屬「快樂檸檬」與阿里巴巴集團的「口碑」合作，聯手推出中國大陸第一家連鎖奶茶品牌的智慧門店。

展望未來，雅茗-KY表示，將延續前一季展店動能，朝向年底淨營運門店數增加兩成的目摽，大步邁進。

其中，第2季的展店規劃，在中國大陸市場方面，除了將精耕上海等一線城市外，更將積極開發華北、西南地區。以便掌握大陸地區三四線城市經濟快速增長的趨勢。

此外，將與天貓進一步合作，積極複製「新零售校園店」的模式，在大陸的重點大學陸續展店。年底前，將在北京外國語大學、北京建築大學、北京郵電大學、北京化工大學、中國礦業大學等大學建置完成「快樂檸檬」新零售校園店。

海外市場方面，雅茗-KY表示，「快樂檸檬」展店將會是遍地開花的型態。將繼續深耕舊金山、西雅圖、洛杉磯、聖地牙哥、倫敦、東京及沖繩等現有各個城市，以強化規模經濟優勢。

此外，並將觸角伸進新的國家及都會，如印尼雅加達、越南河內及美國賭城等地。一舉使得「快樂檸檬」海外門市將從現有的9個國家（美國、加拿大、英國、澳洲、日本、韓國、菲律賓、阿拉伯聯合酋長國及郵輪），擴充至印尼、越南，全球門市將順勢突破至11個國家，海外版圖再登高峰。