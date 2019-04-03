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40年老店永福樓宣布歇業》寒冬來了？資深記者從王品興衰，看餐飲業的「成功保存期限」

2019-04-03 13:07商業周刊 尤子彥／商業.com專欄作家

幾天前和幾位連鎖餐廳老闆清談，他們不約而同吐苦水，說現在餐飲真的很難做，豈料隔天，就傳出台北東區40年老字號餐廳永福樓，宣布近期歇業的新聞。

我反問他們，現在不好做，那以前好做嗎？對方倒也爽快回答：「五、六年前真的還滿好做的，起碼人事成本沒現在高」，也曾有一位餐廳老闆這樣跟我說：「以前餐廳開門，就像把印鈔機的插頭插上去，鈔票就一直進來。」

為什麼以前好做現在難做？大夥推敲出一個看法，就是這一切和王品2012年掛牌上市，股價一度創下500元天價，有直接關係。

王品2012年掛牌上市，集團董事長戴勝益（中）率領一級主管騎乘自行車抵達101大...
王品2012年掛牌上市，集團董事長戴勝益（中）率領一級主管騎乘自行車抵達101大樓，參加上市記者會。聯合報系資料照
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道理很簡單，當年股價500元、本益比四、五十倍的王品奇蹟，太夢幻太誘人，讓許多原本不是做餐飲的集團都盯上這塊商機。據業者統計，王品上市後，有超過卅家如燦坤等的國內上市公司，直接或間接投資餐飲業，財團砸大錢搶進原本多為小本經營的餐飲業，不是重金挖名店主廚帶鍋鏟投靠，就是從國外代理拉麵煎餃泡芙品牌，新餐飲品牌百花齊放。然而，消費者就那麼多，市場當然不好做，亂拳打死像永福樓這樣老師傅的故事，遂時有所聞。

這個脈絡更關鍵的是，量變帶來質變，特別當員工分紅配股，不再是科技業專利，餐飲業開始吸引不同領域人才投入，從業人員地位也不再和端盤子畫上等號。但不管好人才還是好福利，對餐廳老闆來說，都需要拿出好多錢。

簡言之，餐飲業之所以沒以前好做，未必是市場景氣大幅變動，乃是因王品曾經的高股價，讓行業經營門檻變高，間接提高服務業整體水平，就這一點該給王品掌聲。

王品，也是我過去10年在《商周》做服務業報導，不能不提的關鍵字。你可能想問我，如今王品股價只剩下80多塊，當年被爭相報導的成功，都蒸發到哪裡去了？

沒錯，這正是財經新聞的兩難，且越來越難，如同朋友常虧我的，財經雜誌封面是一個魔咒，登上封面的企業常不久之後便走下坡。感覺上，這個魔咒威力不減反增，原因或許出在，這十年來，互聯網在每個產業掀起的破壞式創新海嘯，讓成功企業隨時可能翻船。

也就是說，如今的「成功」，保存期限正越來越短！

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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