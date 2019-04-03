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夾娃娃機變調！機台裡放情趣用品、OK繃、電子菸

2019-04-03 12:28經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

明（4）日就是兒童節了，但根據消保處與消基會合作進行的全台六都國中小學附近的夾娃娃機商店調查發現，有10家夾娃娃機商店有15台機台，在夾娃娃機裡面擺放跳蛋、按摩棒等成人情趣用品，還有藥品、化妝品、電子菸、簡體字泡麵等產品，且聯絡台主92人，高達77人未到場，其中還有29台機台無台主的聯絡方式。

此外，根據消基會的調查還發現，此次有18%的夾娃娃機商店，距離學校100公尺以內，距離可說是相當近。消基會董事長雷立芬呼籲，夾娃娃機商店應立法規範距離國中小學、職校、醫院至少50公尺以上。

消保處指出，此次共調查全台六都32家夾娃娃機商店，機台總數為1292台。其中，玩具商品機台有755台（58.44%）、電器及電子商品，有312台（24.15%）、文具商品13台（1.01%）、織品商品6台（0.46%）、服飾商品有5台（0.39%），以及食品商品也有28台（2.17%）、化妝品有36台（2.79%），一般性商品則有137台（10.6%）。

消保處指出，其中還有10家夾娃娃機商店有15台機台，擺放成人情趣用品，涉嫌違反兒少法。

另一家夾娃娃商店有1台機台，擺放電子菸，涉嫌違反菸害防制法。

擺放醫療器材者，則涉嫌違反藥事法，擺放簡體字泡麵，則恐有豬瘟的疑慮，涉嫌違反食安法和動物傳染病防治條例。

另外還有違法改裝機台的業者，更已涉嫌違反賭博罪的刑事責任。

消保處呼籲，家長及師長應教導青少年有正確休憩觀念，前往夾娃娃機商店娛樂應適度，切勿沈迷。而商品標示不全、字體過小無法辨識，以及食品、化妝品的製造日期及保存期限不明者，也應儘量避免夾取。

此外，也應注意機台有無標示場主、台主或自動販賣商業同業公會的聯絡方式或資料，以免發生爭議時段投訴無門的情況。

此外，消基會也表示，家長和師長也應勇於檢舉距離校園過近的不法店家，維護孩子清淨的學習氛圍。

根據消保處與消基會合作進行的全台六都國中小學附近的夾娃娃機商店調查發現，有10家...
根據消保處與消基會合作進行的全台六都國中小學附近的夾娃娃機商店調查發現，有10家夾娃娃機商店有15台機台，在夾娃娃機裡面擺放跳蛋、按摩棒等成人情趣用品，涉嫌違反兒少法。 圖／消保處提供
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