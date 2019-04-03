新北簡易都更再添新案 新店文化路都更3月完工

2019-04-03 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



除依循一般都市更新條例規定辦理外，新北市政府另提供「簡易都更」方案，新北市今（3）日表示，截至今年3月，簡易都更案已經累積五案完工；並說明條件，全體所有權人100％同意之下的個案，可經由快速通關管道，採取簡易都更或危老辦理重建，以程序簡便、獎勵明確為原則。

新北市在2013年底推出簡易都更機制，目前已有27案提出申請並取得適用，陸續辦理施工中，其中已有五案完工，預估到今年底將可累計達到六案。

其中，新店文化路上的簡易都更案於今年3月已完工，建築基地面積約790平方公尺，原為六棟地上1~3層加強磚造建築物，重建後為地上13層、地下三層的無障礙電梯住宅大樓，共計60戶；重建後增加了地下停車空間，解決住戶過去停車不便的困擾，並規劃有4公尺人行步道及綠帶空間，達到友善居民及友善環境雙贏目標。

新北市政府都市更新處表示，在全體所有權100％同意的前提下，簡易都更或危老重建都是以程序簡化及獎勵明確方式引導老舊房屋重建，大幅減少申辦程序上的等待時間。