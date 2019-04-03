必比登推介24家小吃名單 公館、延三、華西街夜市入榜

2019-04-03 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



第二屆台北米其林指南將於4月10日發布，繼之前先公布新上榜必比登推介的12家美食餐廳之後，米其林今（3）日再公布這次入榜必比登推介的夜市小吃名單。米其林官方指出，此次入榜必比登的24家夜市街頭小吃，其中有15家是首度上榜。而公館、延三、華西街夜市更首次有店家入榜。

米其林官方表示，此次總計有34家餐廳、24家夜市街頭小吃，總計有58個「必比登推介」店家收錄在本屆指南中。

米其林官方指出，「必比登推介」是米其林評審員評估店家供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1,300元新台幣（約37歐元）。

米其林官方指出，此次首度上榜的15家夜市街頭小吃，分別是：南機場夜市的「松青潤餅」，其潤餅卷裡填滿10種不同的餡料，每一口都扎實豐富，口感層次交疊。還有「無名推車燒餅」，靠近夜市的盡頭，總是有顧客大排長龍，尤其推薦甜酥餅和長燒餅。

另有寧夏夜市的「方家雞肉飯」，其雞肉飯的香味讓人無法抗拒，加上淋醬的魯豆腐口感綿密無比。饒河夜市的「阿國滷味」有多款滷味，推薦鴨翅、脆腸、甜玉米筍。「紅燒牛肉麵牛雜湯」，這家小吃攤沒有招牌，只能認明推車上的卡通牛頭圖案。牛雜湯和乾拌麵的好滋味都令人無法忘懷。

以及士林夜市裡的「鍾家原上海生煎包」，其生煎包底部煎得酥脆但上皮鬆軟，有鮮肉包和高麗菜包兩種口味。「好朋友涼麵」則沾附香醇芝麻醬的麵條散發出淡淡的檸檬清香，再來碗味噌湯加蛋最對味。

還有臨江街夜市的「天香臭豆腐」，其炸到金黃酥脆的豆腐汁多味美，豆香滿溢，與爽脆解膩的泡菜是絕配。「御品元冰火湯圓」熱呼呼的芝麻湯圓或花生湯圓舖放在剉冰上，再淋上桂花蜜，冰火交融的滋味，口感極佳。

此外，公館夜市的「雄記蔥抓餅」其抓餅的外皮酥脆、內裡軟嫩，搭配蜂蜜芥末、九層塔，香味四溢。「藍家割包」其割包裡包覆滿滿的花生粉、香菜、酸菜、滷豬肉，吃起來有多層次的口感風味。

延三夜市的「高麗菜飯 原汁排骨湯」其高麗菜飯和原汁排骨湯的口味簡單，但卻令人唇齒留香，回味無窮。「大橋頭老牌筒仔米糕」其米糕的糯米軟嫩而不爛、有嚼勁，可選擇肥豬肉或瘦豬肉口味，再淋上店家的自製醬汁。

「施家鮮肉湯圓」的湯圓外皮Q彈、肉餡飽滿，自1960年代以來就深受當地人的歡迎。另還有華西街夜市的「小王清湯瓜仔肉」除了品嘗清湯瓜仔肉之外，也推薦號稱「黑金」的魯肉飯。

至於連續二年入榜的夜市街頭小吃，則有9家，包括：南機場夜市的「阿男麻油雞」和「臭老闆」，寧夏夜市的「劉芋仔」和「豬肝榮仔」，以及饒河夜市的「陳董藥燉排骨」和「福州世祖胡椒餅」，士林夜市的「海友十全排骨」，以及臨江街夜市的「梁記滷味」和「駱記小炒」。