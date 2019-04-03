遠航每周ㄧ、五桃園直飛韓國濟州 連假快閃花海勝地

2019-04-03 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



遠東航空自去年10月份起開航桃園往返濟州定期航線，每周一、五共兩班；濟州島春季盛開王櫻花及油菜花，四季分明各有觀光特色，飛行時間只要兩個小時即可輕鬆抵達浪漫花海度假勝地。

遠東航空發言人盧紀融副總表示，目前至韓國旅遊免簽證，桃園－濟州航班晚去晚回，旅客周五下班後可直接前往機場搭機，直飛時間約2個小時，即可展開四天三夜的周末小旅行，非常推薦上班族相約朋友們快閃濟州島渡個浪漫的春季花海假期，同時閨蜜們也可相約旅遊血拼，品嘗在地美食美景文化，說走就走，相當便利。

濟州島位於韓國西南方，是韓國當地最知名的離島度假勝地，一年四季分明，皆有特色。

春季城市街道佈滿王櫻花樹及油菜花田；夏季感受海島風情，品嘗新鮮海產及水上活動。

秋季有芒草花海，登漢拿山賞楓葉；冬季體驗韓劇冬季戀歌的浪漫雪景。

除此，還可走訪世界遺產-「城山日出峰」、「咸德犀牛峰海邊」及「道頭峰」小火山夕陽等知名自然景點，參觀「光之地堡」藝術創作、體驗生活韓服漫遊「上孝園鬱金香」慶典、DIY手作「月汀里海洋紀念蠟燭」及濟州島海岸特色咖啡館等主題活動。另外，濟州島的東門市場及黑豬肉料理也是熱愛美食的台灣旅客不容錯過的好地方。