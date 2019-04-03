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瞄準毛小孩500億商機 電商推寵物線上展覽

2019-04-03 12:06經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

4月4日除了是兒童節外，也是台灣「貓節」，農委會報告全國犬貓隻數逐年上升，更有研究推測2020年下半年將首次出現台灣毛小孩超越孩童數，電商業者瞄準寵物市場超過500億的商機，包括富邦媒（8454）旗下的momo購物網與統一超（2912）旗下的博客來本月皆舉辦寵物相關線上展覽，看好毛小孩商機將持續發威。

根據博客來銷售統計，貓咪版品特別吸引女性讀者的目光，購書占比高達8成，其中以「貓咪網紅」為主題的購書族群集中在19歲到22歲的大學生，而以「飼養、動物溝通」為主題的書，則明顯落在30代為主要購買族群，可以進一步發現著迷貓明星與真正開始養貓的購書行為差異。

博客來選在台灣「貓節」，推出以貓為主題的策展，滿足貓迷們的閱讀需求，集結貓寫真集、動物溝通、貓咪醫學百科、跟貓同居的室內設計等，超過300種書籍。

momo購物網也表示，近年毛小孩父母寵兒有加，節慶送禮勢不可少，帶動磨牙、抓板等日常紓壓玩具銷售較上個月同期成長達2成，且為能隨時互動、隨時陪伴，使自動餵食器與寵物攝影機等成為爆紅商品。

此外，近年寵物互動智能家電如雨後春筍般出現，像是自動餵食器、自動飲水機與寵物攝影機等爆紅商品，都成為毛小孩父母寵兒的新法寶。momo購物網表示，能連接Wi-Fi搭配手機進行遠端監看飲水機水質、定時餵食與觀看在家的毛小孩，即使不在家也能隨時互動、隨時陪伴，帶動寵物智能家電近一個月銷售成長約三成。

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