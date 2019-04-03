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回應合法旅宿業者 北市對非法旅宿業勒令歇業斷水電

2019-04-03 11:01經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

回應合法旅宿業者訴求，以及鑑於台北市旅館發生毒趴、外籍女子賣淫情事，造成民眾對社會治安觀感不佳，台北市政府觀光傳播局加強與市警局合作，強力執法，針對近期查獲毒品的「天天精品旅館」予以勒令歇業；另兩家多次涉毒、性交易的「紅人夢幻旅店」、「LV旅店」，觀傳局則祭出斷水斷電處分。

觀傳局指出，「天天精品旅館」自2016年8月至108年3月止，遭多次查獲容留旅客施用毒品，已達市府認定「情節重大」，觀傳局依違反「毒品危害防制條例」之規定，要求旅館勒令歇業。

而曾因非法經營旅館產業遭觀傳局勒令歇業的「紅人夢幻旅店」、「LV旅店」，警方近期仍分別查獲性交易、吸毒等不法案件，觀傳局除依法罰鍰，並同步進行斷水斷電的處分。

觀傳局說，昨（2）日修訂「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業、旅館業或民宿行政執行作業要點」，未來類似涉毒、妨害風化等相關案件，市府將可加速處置流程，終止過去「抓得到、罰不到」的情形。

觀傳局長劉奕霆表示，配合市長柯文哲指示政府部門要分工合作處理社會案件，市府絕不容許旅宿產業成為犯罪的溫床，未來對於非法案件除了祭出強勢作為，同時也會與警方密切合作，掃蕩不法業者，貫徹宣示市府強烈反毒、掃黃的決心。

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